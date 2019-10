MOBILITA’ ELETTRICA, 270 NUOVE ‘COLONNINE’ DI RICARICA IN LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2019 – In Lombardia saranno installate 270

nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Lo

prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su

proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e

Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi.

Complessivamente si tratta di un investimento di quasi 7,5

milioni di euro, di cui 2,4 milioni di cofinanziamento statale

(fondi Pnire) e oltre 5 milioni a carico dei soggetti

beneficiari pubblici e privati.

OBIETTIVO GARANTIRE MAGGIORE COPERTURA DEL TERRITORIO – “Questa

operazione – ha spiegato Terzi – consentira’ di implementare in

modo considerevole il numero di colonnine di ricarica.

L’obiettivo di interventi come questo e’ contribuire a garantire,

progressivamente, maggiore capillarita’ nella copertura del

territorio. Del resto i cittadini possono scegliere piu’

agevolmente l’opzione del veicolo elettrico solo se percepiscono

che non subiranno disagi dovuti alla carenza di infrastrutture

per la ricarica. Stiamo lavorando, con tutti i soggetti

coinvolti, per imprimere un cambio di passo culturale:

acquistare un’auto elettrica deve diventare una scelta di

normalita’, e questo significa anche poter accedere facilmente

alle stazioni per il rifornimento di energia elettrica”.

AZIONI DI REGIONE PER AGEVOLARE LA MOBILITA’ ELETTRICA – “Tra le

azioni messe in campo da Regione per agevolare la mobilita’

elettrica – ha proseguito Terzi – ricordo il bando dedicato ai

privati per incentivare le strutture di ricarica domestica,

l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le

vetture elettriche e i provvedimenti promossi dall’assessore

Cattaneo per incentivare la sostituzione dei veicoli inquinanti

attraverso 26,5 milioni di euro di contributi destinati ad

aziende e cittadini”.

DELIBERA – La delibera approva il progetto integrato regionale

in attuazione del Pnire, l’elenco delle proposte progettuali

attive e gli schemi di accordo tra Regione Lombardia e i

soggetti beneficiari pubblici e privati. Il passo successivo

sara’ la sottoscrizione della convenzione tra Regione e Ministero

dei Trasporti, dopodiche’ Regione adottera’ il decreto di

concessione dei finanziamenti statali e, a seguire, procedera’

alla sottoscrizione degli accordi con i soggetti beneficiari.

CARATTERISTICHE DELLE COLONNINE – 270 colonnine (268 pubbliche o

private ad accesso pubblico e 2 a solo uso privato) di cui 70

colonnine high power.