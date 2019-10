Scuola, genitori volontari collaborano con il Comune per dipingere le aule dell’Anna Frank

Insieme per far diventare più bella la scuola primaria di via Chiminello: “Il Comune ha messo a disposizione il materiale, i genitori hanno imbiancato: importante la collaborazione di tutti”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 ottobre 2019 -Genitori e Comune insieme per ridipingere le aule: è successo nella scuola Anna Frank di via Chiminello, dove nel week end sono state tinteggiate le pareti.

Dopo i lavori estivi per la messa in sicurezza dell’edificio, un gruppo di genitori si è attivato per imbiancare alcune aule, come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Rita Vergani: “Durante la chiusura estiva siamo intervenuti su solai e controsoffitti grazie a un finanziamento del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) di 591.600 euro, di cui 193.100 destinati alla primaria Anna Frank. Nel finanziamento non era prevista l’imbiancatura delle aule, ma un gruppo di genitori si volontari si è proposto per migliorare l’aspetto di alcune classi.”

L’Assessora a Scuola e Istruzione Valentina Giro racconta: “Il Comune ha messo a disposizione vernice, rulli, pennelli e tutto il materiale necessario, mentre alcuni genitori hanno messo a disposizione il proprio tempo per imbiancare alcune aule nel fine settimana. Grazie alla positiva collaborazione con la nuova dirigente scolastica Lidia di Cuia e della collaboratrice vicaria Sara Sironi, si è potuta organizzare questa attività, intrapresa con grande entusiasmo dalle famiglie”.

La prima parte dei lavori si è svolta l’11 ottobre ed è continuata il 19.

Aggiungono le assessore : “Un sincero ringraziamento al gruppo di volontari che ha dedicato il proprio tempo libero per rendere più accogliente la scuola dei propri figli, un ottimo esempio di collaborazione attiva tra cittadini e pubblica amministrazione. Il nostro impegno ora è di terminare nel prossimo anno i lavori di imbiancatura in tutta la scuola come completamento dei lavori di messa in sicurezza, per restituire una scuola più sicura e più bella”

Si ringraziano in particolare: per la classe 5C Francesca Del Bene, Rosalia Sgrò, Luca Matta, Lucia Sara Pallamolla, Massimo Giamminelli; classe 3B Vincent Verrier , Mauro Gentile , Claudia De Giorgio, Roberto Muserra; 3A Lisa Bondini, Alessandro Gimbelli, Chiara Bardelli, Barbara Amato Gesmundo, Mariia Petrishche, Roberta Marcuccio, Davide Porro, Svetlana Cucoch, Stefano Maria Beretta, Manupal Mathon, Moustafa Ahmed; 2B Cosimo Tassone, Artur Ursu, Aliona Scivanenkue; tutto il personale ATA che ha collaborato durante i lavori.