STAGIONE 2019-20 TEATRO TRESARTES DI VITTUONE

(mi-lorenteggio.com) Vittuone, 22 ottobre 2019 – La nuova stagione 2019-20 del Teatro Tresartes (Incontroscena Vittuone) – organizzata da Centro Teatro dei Navigli con il sostegno e il contributo del Comune di Vittuone – è alle porte e verrà inaugurata venerdì 22 Novembre 2019 con Dario Vergassola, in scena con il suo irresistibile spettacolo Sparla con me, una produzione Remi in Barca. Dario Vergassola prende spunto dai successi televisivi del programma cult Parla con me nel dare titolo al suo ultimo recital, un one man show in cui il comico di La Spezia presenta al pubblico i momenti più esilaranti dei suoi tanti incontri nel salotto di Serena Dandini: le interviste al vetriolo, a soubrette, prezzemoline e attrici; il suo tragicomico rapporto con le donne; la non semplice relazione familiare con l’impertinente suocera; la movida davanti all’unico bancomat di La Spezia; i suoi ricordi di bambino quando sognava di poter divenire un moderno Robin Hood e tanto altro ancora. Un vortice di parole e musica per uno spettacolo irriverente e diver¬tentissimo.

Con l’anno nuovo, sabato 25 Gennaio 2020, avremo alla ribalta del Tresartes Dario Ballantini con Dario Ballantini Live Music Show, una produzione Licinio Productions. Lo spettacolo, diretto da Massimo Licinio, porta in scena le straordinarie imitazioni di Dario Ballantini. Due ore di live show ricco di musica, trasformismo e gag. Supportato da una Band di eccezione diretta da Francesco Benotti, Ballantini interpreta brani famosi di Vasco Rossi, Gianni Morandi, Gino Paoli, Zucchero e l’intramontabile Valentino.

Venerdì 21 febbraio 2020 sarà la volta dei Vincitori di Italia’s got talent 2017, i Trejolie, con Illogical Show. I tre comici – Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari – daranno vita a uno spettacolo basato su una comicità surreale (a volte ispirata alla slapstick comedy, altre volte più vicina allo humor inglese) fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che si mescolano tra loro, trascinando lo spettatore in un’atmosfera piena di momenti musicali illogici, danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche che si avvicinano al mondo della clownerie. Il rapporto sempre conflittuale dei tre personaggi, che costituisce il principio fondante dello spettacolo, crea un fluido continuo di situazioni comiche e poetiche adatte ad ogni tipo di pubblico.

Appuntamento dal sapore classico sabato 21 marzo 2020 con la compagnia PianoinBilico, in scena con la loro Dodicesima Notte, la commedia di Shakespeare che meglio evidenzia il gioco amoroso nell’ambiguità, il travestimento, le apparenze. L’adattamento registico di Silvia Giulia Mendola, strutturato su otto attori – Angelo Di Figlia, Filippo Farina, Silvia Ferretti, Paolo Garghentino, Silvia Giulia Mendola, Ettore Nicoletti, Silvia Rubino, Elena Scalet – viene spazialmente e visivamente destrutturato tra platea e palco creando una compresenza tra pubblico e attori che rispetta lo spirito elisabettiano. Una commedia sull’amore che vince su tutto, dove la violazione della quarta parete cattura direttamente il pubblico dentro il sogno, oltre i confini del presente.

Per concludere, mercoledì 15 aprile 2020, un imperdibile omaggio a una delle voci femminili più belle ed espressive della musica italiana: in scena Almeno tu nell’Universo. Omaggio a Mia Martini, di e con Matilde Facheris, Virginia Zini e Sandra Zoccolan, una produzione ATIR Teatro. Le tre attrici e cantanti cercheranno di restituirne la grandezza e la fragilità di Mia Martini, con un racconto variegato che spazia dalle sue splendide canzoni fino a ricordi personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti. Un racconto in musica e parole di una delle voci più intense della musica italiana. Un omaggio. Un ritratto. Un dono.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00. L’ abbonamento a tutti e cinque gli spettacoli ha un costo di € 65,00. Il biglietto singolo per ciascuno spettacolo ha un costo di € 15. Abbonamenti e singoli biglietti sono acquistabili c/o l’edicola e cartolibreria La Tomasina Carluis di Vittuone e c/o l’ufficio di Teatro dei Navigli ad Abbiategrasso. È possibile acquistare anche online sul portale www.vivaticket.it.

INFO E PREVENDITA

Abbonamento ai 5 spettacoli € 65,00 | Biglietto singolo spettacolo € 15,00

TEATRO DEI NAVIGLI

www.teatrodeinavigli.com

info@teatrodeinavigli.com

348 0136683 – 324 6067434

Facebook: Teatro dei Navigli / Incontroscena | Twitter: @TeatroNavigli

Ufficio – segreteria: ex Convento dell’Annunciata, Via Pontida, Abbiategrasso (MI)

Apertura al pubblico: dal MARTEDÌ al SABATO, 15.00 – 19.00

EDICOLA E CARTOLIBRERIA LA TOMASINA “CARLUIS”

Vittuone, Piazza Garibaldi 5 – tutti i giorni (esclusa la domenica pomeriggio): h. 06,30-13,00 e h. 14,30-19,00.

tel. 02 9022227