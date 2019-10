CESANO BOSCONE. CANI ANTIDROGA IN AZIONE: PUSHER IN MANETTE AL Q.RE TESSERA

Cesano Boscone, 23 ottobre 2019 – Ilpersonale locale Stazione Carabinieri, coadiuvato da unità cinofili di Casatenovo (LC), ha tratto in arresto in flagranza un soggetto italiano classe 1965, residente in via Gramsci, censurato, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti all’esterno dell’abitazione dell’uomo, procedevano a perquisizione domiciliare di iniziativa, rinvenendo:

– gr. 4 di sostanza del tipo cocaina, già suddivisa in dosi, che il reo aveva tentato invano di disfarsene lancindole dal balcone;

– materiale vario utile alle operazione di pesatura e confezionamento dello stupefacente;

– somma contante pari ad euro 470, considerata il provento dell’attività illecita.

L’ arrestato è stato trattenuto interno camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.