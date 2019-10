EMERGENZA MALTEMPO: OLTRE 900 GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO IN PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2019 – Giornata di lavoro intensa ieri e l’altro ieri per i vigili del fuoco a causa di una perturbazione meteo che ha investito, sin dall’alba della giornata dell’altro ieri , la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Le maggiori criticità si sono avute nelle province di Alessandria e Genova, dove l’esondazione di alcuni torrenti e canali ha provocato frane, allagamenti e crolli. Per fronteggiare le oltre 900 richieste di soccorso i vigili del fuoco hanno raddoppiato il dispositivo di soccorso ad Alessandria e potenziato i turni di servizio nelle altre province colpite dalle forti piogge.

Nella provincia di Genova, a Rossiglione, una frana ha invaso ieri un edificio al cui interno le squadre dei vigili del fuoco hanno salvato una persona sommersa interamente dal fango. A Campo Ligure è esondato il torrente Stura, in località Maddalena, e una frana ha provocato il crollo di una chiesa.

Ad Alessandria oltre 200 gli interventi svolti per piante pericolanti, frane e soccorsi ad automobilisti rimasti bloccati dall’acqua nei propri veicoli. In località Pratalborato, nel comune di Capriata d’Orba, un ponte sul torrente Albedosa è crollato, delle due persone una risulta dispersa, mentre l’altra è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Ritrovato e affidato al personale sanitario l’agricoltore disperso con il trattore a Mormese. In corso le ricerche di un altro disperso a Parodi Ligure.

Nella valle dell’Antigorio Formazza, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, una frana ha ostruito la Strada Statale 659 isolando i centri abitati di Crodo, Baceno Premia e Formazza.

In Lombardia le province interessate maggiormente dal maltempo sono state Milano con 226 interventi effettuati, 122 quelli espletati a Pavia e 100 quelli a Lodi.

