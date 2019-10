Luigi Gubitosi, educazione digitale in 107 provincie italiane

L’Amministratore Delegato di Tim Luigi Gubitosi ha presentato un progetto di “educazione digitale“, per permettere a tutti di beneficiare dei servizi già disponibili in rete

Milano, 23 ottobre 2019 – Durante la seconda giornata dell’EY Digital Summit a Capri l’Ad di TIM Luigi Gubitosi ha annunciato ufficialmente che dal 29 Ottobre 2019 partirà un progetto ambizioso di educazione digitale per tutta l’Italia. Le parole di Gubitosi lasciano poco al caso: “Vogliamo formare oltre un milione di persone”.

Il progetto marchiato TIM ha un ambizioso obbiettivo, far conoscere a tutti il significato di Pec, Spid e sistema PagoPA. Sigle che per molte persone, in particolare over 50 poco avvezzi all’utilizzo di sistemi digitali, significano poco o niente. “Insegneremo a chi vorrà incrementare le proprie conoscenze. Non sarà un obbligo seguire le lezioni, ma un piacere che permette di abbattere barriere che solo la conoscenza è in grado di fare.” Queste le parole con cui Luigi Gubitosi ha concluso l’esposizione del progetto marchiato TIM.

L’Italia e l’utilizzo dei servizi digitali

Come è stato reso noto da un recente rapporto rilasciato da Desi (Digital scoreboard), in tutto lo stivale italiano l’utilizzo dei servizi digitali è molto al di sotto della media Europea. Circa il 19% degli italiani non ha mai utilizzato internet. Percentuale che nel resto dei paesi europei è ben al di sotto del 10%.

Leggendo gli altri punti messi in esame da questo rapporto, risulta che il “livello di interazione online tra le autorità pubbliche e l’utenza” è segnalato come “scarso”. Meno del 40% degli utenti internet italiani utilizzano questo mezzo di comunicazione per inviare o compilare moduli diretti alla Pubblica Amministrazione.

Dai dati emersi da questo rapporto, l’idea di TIM e del suo Amministratore Delegato Luigi Gubitosi sembra cadere a pennello. Il ministro dell’Innovazione Paola Pisano si è detta più che favorevole ad iniziative di questo genere. “Il supporto di aziende come TIM in questo processo di alfabetizzazione digitale sono cruciali, se si vuole far recuperare il gap dell’Italia sugli altri stati della Comunità Europea.”

L’Alfabetizzazione digitale e “Scuola mobile”

L’inizio del progetto di TIM avrà come prima tappa di questo “tour” lungo tutto lo stivale la città di Marsala, in Sicilia. Durante le lezioni degli esperti di TIM, gli studenti apprenderanno come inviare correttamente una Pec, utilizzare il codice Spid e come navigare in rete in totale sicurezza.

Quello che per molti utenti è un’azione normale, per molte persone può risultare un problema insormontabile. La mancanza di una cultura digitale in Italia, rende complicato per molte persone riuscire a beneficiare di tutti i vantaggi che internet e le applicazioni presenti in rete offrono.

L. M.