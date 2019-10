PICCOLI COMUNI, DA REGIONE ULTERIORI 6,6 MILIONI DI EURO PER FINANZIARE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

STANZIATI COMPLESSIVAMENTE 16,6 MILIONI DI EURO

SERTORI: CON BANDO DISSESTI FINANZIATI 196 COMUNI LOMBARDI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2019 – Regione Lombardia, su proposta

dell’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni

Massimo Sertori, ha stanziato ulteriori 6,6 milioni di euro per

finanziare azioni di prevenzione e di messa in sicurezza del

reticolo idrico minore e per il ripristino di dissesti

pericolosi.

Attraverso il bando, attivato lo scorso 2 settembre e chiuso il

24 settembre, Regione Lombardia e’ intervenuta a supporto degli

enti locali cofinanziando, con i primi 10 milioni di euro, i

Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti che realizzano

interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica

per ripristinare situazioni di dissesto o danni causati o

indotti da fenomeni naturali.

REPERITE RISORSE AGGIUNTIVE – “Visto il grande successo che ha

riscontrato il bando – ha commentato l’assessore Massimo Sertori

– abbiamo reperito risorse aggiuntive portando cosi’ la dotazione

complessivamente disponibile ad oltre 16,6 milioni di euro.

Grazie a questo importante stanziamento – ha continuato – e’

stato possibile, per ora, finanziare quindi complessivamente 196

Comuni lombardi”.

Le richieste di contributo hanno superato i 32 milioni di euro

e, ad esito delle istruttorie espletate dagli Uffici

Territoriali Regionali, sono risultate finanziabili le proposte

di 406 Comuni su 410.

REGIONE VICINA A ENTI LOCALI – “Allargando la platea dei Comuni

destinatari del finanziamento – ha sottolineato Sertori –

Regione Lombardia intende ancora una volta dimostrare la sua

particolare sensibilita’ e vicinanza verso gli Enti locali”.

AL LAVORO PER FINANZIARE TUTTE LE PROPOSTE – “Da oggi lavoreremo

per reperire risorse idonee al finanziamento di tutti gli

interventi proposti. Gli Uffici Territoriali Regionali, che

ringrazio per la professionalita’ dimostrata, restano a

disposizione per accompagnare i Comuni nelle fasi di attuazione

del bando”.

TENIAMO ALTA ATTENZIONE A MANUTENZIONE TERRITORIO – “Oltre agli

interventi di gestione del dissesto idrogeologico – ha precisato

l’assessore – vogliamo tenere alta l’attenzione verso azioni di

manutenzione del territorio, per scongiurare danni non solo a

cose ma anche a persone. Vorrei sottolineare l’importanza di

questo risultato, ottenuto in tempi assai brevi, che sostiene

con somme ingenti le reali esigente e necessita’ riscontrate dai

Sindaci e dalle comunita’ locali in materia di sicurezza

idraulica”.

Per la provincia di Bergamo, sono stati

finanziati 33 progetti, per un totale di 2.726.909 euro cosi’

suddivisi:

Bracca 100.000 euro, Dossena 90.000 euro, Spinone al Lago 81.000

euro, Isola di Fondra 100.000,00 euro, Scanzorosciate 100.000

euro, Branzi 81.000 euro, Sant’Omobono Terme 90.000 euro,

Roncobello 99.000 euro, Cusio 99.000 euro, Algua 60.038 euro,

Cenate Sopra 99.000 euro, Costa Di Serina 90.000 euro, Ornica

90.000 euro, Palazzago 90.000 euro, Borgo di Terzo 52.000 euro,

Valbrembo 89.550 euro, Predore 99.450 euro, Oltressenda Alta

90.000 euro, Gandellino 89.930,24 euro, Vigano San Martino

35.000 euro, Ubiale Clanezzo 60.183 euro, Caprino Bergamasco

99.000 euro, Endine Gaiano 99.894 euro, Cisano Bergamasco 49.000

euro, Lenna 90.000 euro, Zogno 30.000 euro, Locatello 90.000

euro, Val Brembilla 90.000 euro, Moio de’ Calvi 90.000 euro,

Riva Di Solto 45.000 euro, Azzone 98.610 euro, Ranzanico 85.608

euro, Entratico 74.644 euro.

In provincia di Brescia, sono stati finanziati 38 progetti, per

un totale di 3.261.870 euro cosi’ suddivisi:

Gardone Riviera 89.739 euro, Limone sul Garda 99.000 euro, Vione

100.000 euro, Manerbio 49.500 euro, Iseo 5.947 euro, Angolo

Terme 99.000 euro, Ceto 74.872 euro, Provaglio val Sabbia 54.000

euro, Lozio 99.000 euro, Borno 100.000 euro, Ossimo 99.990 euro,

Azzano Mella 89.100 euro, Losine 87.530 euro, Cevo 100.000 euro,

Edolo 99.900 euro, San Gervasio Bresciano 100.000 euro, Borgo

San Giacomo 17.631 euro, Lodrino 59.733 euro, Toscolano Maderno

100.000 euro, Braone 99.900 euro, Paspardo 90.000 euro, Bovegno

87.345 euro, Tavernole sul Mella 99.000 euro, Lavenone 89.900

euro, Breno 100.000 euro, Pavone Del Mella 41.400 euro, Niardo

63.000 euro, Verolavecchia 100.000 euro, Capo di Ponte 99.450

euro, Ponte Di Legno 90.199 euro, Malonno 99.000 euro, Pian

Camuno 99.963 euro, Monno 99.295 euro, Cerveno 99.714 euro,

Serle 89.959 euro, Cividate Camuno 99.799 euro, Paitone 90.000

euro, Incudine 99.000 euro.

In provincia di Como sono stati finanziati 23 progetti per un

totale di 2.015.371 euro cosi’ suddivisi:

Peglio 99.551 euro, Vercana 90.000 euro, Argegno 96.904 euro,

Blevio 100.000 euro, Plesio 63.900 euro, Menaggio 90.000 euro,

Lasnigo 81.000 euro, Bene Lario 84.010 euro, Torno 88.200 euro,

Pognana Lario 85.500 euro, Livo 90.000 euro, Carugo 74.700 euro,

Cavargna 90.000 euro, Valmorea 83.688 euro, San Siro 96.741

euro, Rezzago 99.876 euro, Faggeto Lario 100.000 euro, Claino

Con Osteno 90.000 euro, Sorico 99.000 euro, Cusino 72.000 euro,

Gera Lario 90.000 euro, Uggiate – Trevano 99.900 euro, Lezzeno

50.400 euro.

In provincia di Cremona, sono stati finanziati 2 progetti per un

totale di 145.000 euro suddivisi tra Dovera 100.000 euro e

Martignana di Po 45.000 euro.

In provincia di Lecco, sono stati finanziati 14 progetti per un

totale di 1.088.666 euro cosi’ suddivisi:

Primaluna 100.000 euro, Premana 90.000 euro, Cortenova 90.000

euro, Calolziocorte 49.703 euro, Vendrogno 55.800 euro,

Valvarrone 89.100 euro, Galbiate 100.000 euro, Brivio 90.000

euro, Pasturo 45.900 euro, Bulciago 76.500 euro, Casargo 90.000

euro, Cremeno 89.820 euro, Garlate 90.000 euro, Mandello del

Lario 31.843 euro.

In provincia di Lodi e’ stato finanziato 1 progetto nel Comune di

Corno Giovine del valore di 36.139 euro.

In provincia di Monza e Brianza e’ stato finanziato 1 progetto

nel Comune di Veduggio con Colzano del valore di 100.000 euro.

In provincia di Mantova sono stati finanziati 4 progetti per un

totale di 299.610 euro cosi’ suddivisi:

Bozzolo 89.910 euro, Rivarolo Mantovano 87.300 euro, Volta

Mantovana 76.500 euro, San Giovanni del Dosso 45.900 euro.

In provincia di Pavia sono stati finanziati 28 progetti per un

totale di 2.430.044 euro cosi’ suddivisi:

Fortunago 99.918 euro, Montesegale 99.759 euro, Rocca Susella

99.917 euro, Bagnaria 21.444 euro, Menconico 90.000 euro,

Canneto Pavese 89.928 euro, Montescano 84.600 euro, Ponte Nizza

91.468 euro, Val Di Nizza 89.857 euro, Pancarana 100.000 euro,

Volpara 90.000 euro, Cecima 99.034 euro, Rea 89.190, Varzi

86.035 euro, Brallo di Pregola 90.297 euro, Romagnese 99.527

euro, Zavattarello 99.946 euro, Arena Po 49.500 euro, Pietra de’

Giorgi 90.000 euro, Montalto Pavese 90.000 euro, Godiasco 98.224

euro, Cervesina 47.700 euro, Golferenzo 89.668 euro, Montecalvo

Versiggia 45.000 euro, Torre D’Isola 100.000 euro, Colli Verdi

100.000 euro, Verrua Po 99.026 euro, Santa Maria della Versa

100.000 euro.

In provincia di Sondrio sono stati finanziati 29 progetti per un

totale di 2.658.188 euro cosi’ suddivisi:

Castello Dell’acqua 78.300 euro, Piuro 89.910 euro, Traona

88.200 euro, Delebio 88.200 euro, Verceia 90.000 euro, Prata

Camportaccio 47.250 euro, Valdisotto 100.000 euro, Gerola Alta

99.000 euro, Grosio 99.900 euro, Fusine 99.900 euro, Caiolo

99.528 euro, Rasura 90.000 euro, San Giacomo Filippo 99.000

euro, Colorina 100.000 euro, Bema 90.000 euro, Albosaggia 85.500

euro, Val Masino 99.000 euro, Samolaco 90.000 euro, Villa di

Chiavenna 100.000 euro, Ponte In Valtellina 90.000 euro, Chiuro

100.000 euro, Teglio 90.000 euro, Tartano 90.000 euro,

Campodolcino 90.000 euro, Berbenno di Valtellina 89.100 euro,

Grosotto 89.100 euro, Tresivio 100.000 euro, Castione Andevenno

99.000 euro, Sondalo 87.300 euro.

In provincia di Varese sono stati finanziati 23 progetti per un

totale di 1.847.920 euro cosi’ suddivisi:

Mesenzana 100.000 euro, Valganna 100.000 euro, Porto

Valtravaglia 100.000 euro, Marzio 99.900 euro, Cassano Valcuvia

27.000 euro, Masciago Primo 49.500 euro, Cuveglio 99.000 euro,

Barasso 100.000 euro, Maccagno Con Pino E Veddasca 74.700 euro,

Agra 100.000 euro, Gavirate 69.765 euro, Dumenza 100.000 euro,

Ferrera Di Varese 44.100 euro, Cremenaga 88.000 euro, Inarzo

54.000 euro, Laveno-Mombello 30.000 euro, Luvinate 94.453 euro,

Leggiuno 90.000 euro, Ispra 38.747 euro, Cittiglio 99.754 euro,

Casalzuigno 100.000 euro, Brinzio 90.000 euro, Brusimpiano

99.000 euro.