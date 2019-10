SOMME SEQUESTRATE A CRIMINALITA’ A GARBAGNATE. DE CORATO: IN LOMBARDIA ESISTE MAPPATURA GEOLOCALIZZATA DEI BENI CONFISCATI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2019 – L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha espresso

soddisfazione per l’operazione della Direzione anticrimine della

Questura di Milano relativa al sequestro di beni per 3 milioni

di euro, a Garbagnate Milanese (MI), ad un esponente della

criminalita’ organizzata.

“BENI CONFISCATI IN LOMBARDIA, DATI CHE FANNO RIFLETTERE” – “Ad

oggi – ha detto l’assessore – secondo l’ANBSC (Agenzia Nazionale

per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalita’ organizzata), in Lombardia sono

1.839 i beni sequestrati dati in gestione e 1.146 quelli

destinati. Nel 2018 sono stati destinati 59 immobili e

un’azienda. Si tratta di numeri importanti che devono farci

riflettere. Basti pensare, ad esempio, che sono stati dati in

gestione 499 appartamenti, 49 ville, 106 abitazioni

indipendenti. Una vera e propria immobiliare di grandi

dimensioni”.

IN REGIONE PIATTAFORMA PER GEOLOCALIAZZIONE BENI – “Abbiamo

creato in Regione Lombardia – ha concluso De Corato – una

piattaforma per la geolocalizzazione di tutto questo patrimonio.

L’obiettivo e’ quello di fornire un quadro piu’ preciso possibile.

Non possiamo abbassare la guardia. L’infiltrazione mafiosa e’

come un cancro, va debellata prima che colpisca il nostro

tessuto produttivo sano”.