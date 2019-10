DEGRADO PARCO DI VIA STROZZI A MILANO . INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE GABRIELE ABBIATI

MILANO (24 Ottobre 2019) – La segnalazione era arrivata nei giorni scorsi al servizio di denuncia dei parchi sporchi di AIDAA (parchisporchimilano@libero.it) in cui un residente documentava fotografie alla mano la situazione di degrado in cui si trova il parco di Via Strozzi (zona Bande Nere) a Milano, situazione derivata ai rifiuti abbandonati, ed agli schiamazzi dovuti alle feste organizzate da gruppi extracomunitari nei giorni di domenica e festivi che rendono di fatto infruibile ai cittadini il parco ed in particolare l’area giochi per i bimbi. Della vicenda approdata sul tavolo del presidenteAIDAA Lorenzo Croce è stato interessato il consigliere comunale della lega Nord Gabriele Abbiati che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione all’assessore competente per “conoscere quali sono le misure messe in atto per far rispettare i regolamenti attualmente in vigore e per sapere quali iniziative il comune di Milano intende adottare per evitare in futuro questo degrado diffuso nel parco di via Strozzi.

Redazione