(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2019 – In occasione della Giornata delle Nazioni, la bandiera dell’Onu è esposta, insieme alle bandiere nazionale ed europea, a Palazzo Marino, in sostituzione di quella civica. Il Comune di Milano celebra così, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 74° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite.

Redazione