Infortunio sul lavoro Bellusco, gravissimo operaio

(mi-lorenteggio.com) Bellusco, 24 ottobre 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14:12, in un’azienda sita in Via dell’Industria, è avvenuto un gravissimo infortunio sul lavoro: un operaio di 35anni, per cause in fase di accertamento, è stato schiacciato da un trasformatore industriale

Sul posto è giunta ambulanza di Cornate, l’elisoccorso proveniente da Bergamo e

Carabinieri. Dopo esser stato stabilizzato, l’uomo è stato portato in elicottero in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

