LOMBARDIA, ASSEGNATA AL PARCO DELLO STELVIO LA ‘CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE’

ASSESSORE SERTORI: CON ASSEGNAZIONE RICONOSCIUTA SUA ECCELLENZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2019. Il Parco dello Stelvio ha ottenuto la

Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), per i prossimi 5

anni, dal 2019 al 2023.

Il prestigioso riconoscimento di Europarc Federation, la

Federazione che raggruppa oltre 600 enti gestori di 400 aree

protette in 28 Paesi europei, rappresenta il piu’ importante

riferimento della politica turistica dell’Unione Europea nelle

aree protette, nell’ottica di una conservazione attiva ma

sostenibile del patrimonio naturale.

COS’E’ LA CETS – La Carta Europea del Turismo Sostenibile,

elaborata nel 1991 dalla Federazione Europac, e’ un metodo

partecipato di governance per promuovere il turismo sostenibile

e strutturare le attivita’ delle aree protette in ambito

turistico e favorire, attraverso una maggiore integrazione e

collaborazione tra tutti i soggetti interessati, compresi gli

operatori turistici locali, l’elaborazione di un’offerta di

turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversita’

nelle Aree protette.

36 AREE ITALIANE CETS, 2 IN LOMBARDIA – Con la CETS i parchi

diventano, quindi dei ‘laboratori di buone pratiche’ legate alla

sostenibilita’, luoghi nei quali sperimentare progetti innovativi

che possono costituire un modello anche al di fuori del

perimetro del territorio tutelato.

Ad oggi sono 36 le aree italiane protette certificate, delle

quali 16 parchi nazionali, 16 parchi regionali e 4 aree marine.

In Lombardia, oltre al Parco dello Stelvio, anche il Sistema dei

Parchi dell’Oltrepo Mantovano e’ certificato.

PUNTO DI PARTENZA PER SVILUPPO E SOSTENIBILITA’ – “La Carta – ha

commentato l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli

Comuni – rappresenta il punto di partenza per sviluppare

strategie comuni e reti sempre piu’ consolidate sul territorio

affinche’ la sostenibilita’ diventi la condizione imprescindibile

nell’attivita’ di organizzazioni pubbliche o private”.

GRANDE OPPORTUNITA’ PER TERRITORI – “Consapevolezza e

coinvolgimento – ha aggiunto Sertori – sono le parole chiave che

hanno caratterizzato il percorso verso la CETS in Lombardia,

reso possibile anche grazie al grande lavoro svolto da Ugo

Parolo in qualita’ di presidente del Comitato di coordinamento e

di indirizzo del Parco nazionale dello Stelvio, cui va il nostro

ringraziamento. Sviluppo e sostenibilita’ non rappresentano piu’

due concetti in antitesi, ma la nuova volonta’ di crescita

dell’area protetta in connessione con il territorio e il

patrimonio ambientale”.

QUATTRO AZIONI DI SISTEMA – Nell’ambito del percorso condiviso

per la CETS, il comitato di coordinamento e di indirizzo del

Parco Nazionale dello Stelvio, composto dalla Regione Lombardia

e dalle provincie autonome di Bolzano e Trento, ha individuato

quatto azioni di sistema per il turismo sostenibile: Strategia

unitaria di comunicazione per lo Stelvio al fine di offrire una

comunicazione omogenea ed unitaria del parco nel suo complesso;

Formazione delle guide parco in modo uniforme e integrato fra i

vari settori; Creazione delle “Alte Vie dello Stelvio”, una rete

sentieristica ad anelli in alta quota; Forum di monitoraggio

della CETS sia a livello locale che di coordinamento.

CERIMONIA PREMIAZIONE PREVISTA IL 2 DICEMBRE – Il Parco dello

Stelvio partecipera’, insieme agli altri parchi italiani ed

europei, alla cerimonia del 2 dicembre durante la quale, a

Bruxelles, saranno premiate le nuove Aree Protette Europee che

hanno ottenuto l’autorevole Carta Europea per il Turismo

Sostenibile.

V.A.