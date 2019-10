POLIAMBULATORIO MELEGNANO, ASSESSORE GALLERA E DG ASST: ALCUNI SERVIZI TRASFERITI PER NECESSITA’ FONDAZIONE CASTELLINI

(mi-lorenteggio.com) Melegnano, 24 ottobre 2019 – “Oggi, come era avvenuto nel

2017, l’ASST di Melegnano e della Martesana ha espresso e

confermato la volonta’ di mantenere alcuni servizi socio-sanitari

sul territorio comunale di Melegnano. Due anni fa, tutto questo

e’ stato possibile grazie ad un contributo straordinario

dell’Amministrazione comunale e ad un contratto di affitto

calmierato stipulato con la Fondazione Castellini ONLUS, nei

locali di sua proprieta’ in via Cavour.

Per esigenze della Fondazione stessa, sono venute meno le

condizioni per la prosecuzione di tutte le attivita’ nel

complesso attuale. Inoltre, a fronte di una specifica richiesta

all’Amministrazione Comunale, non sono state individuate da

questa altre soluzioni strutturali con i requisiti adeguati per

il funzionamento e l’accreditamento quale struttura socio

sanitaria”.

Lo affermano in una Nota congiunta l’assessore al Welfare della

Regione Lombardia, Giulio Gallera e il direttore generale

dell’ASST di Melegnano e della Martesana, Angelo Cordone, in

relazione al Poliambulatorio cittadino, al termine dell’incontro

odierno fra la Direzione strategica dell’Azienda Socio

Sanitaria, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di

Melegnano e quelli della Fondazione Castellini ONLUS,

proprietaria degli spazi di via Cavour.

“Ci siamo trovati nella necessita’ di risolvere un grande

problema per i cittadini e abbiamo lavorato per mettere in campo

una nuova risposta concreta e funzionale. Grazie ad un nuovo

accordo fra l’ASST e la Fondazione – concludono Gallera e

Cordone – da fine marzo 2020 riusciremo a mantenere nella

struttura di via Cavour il Centro prelievi e il servizio di

odontoiatria. Gli altri servizi ambulatoriali saranno collocati

all’interno del vicino ospedale e saranno resi accessibili in

modo diretto attraverso bus navetta adibiti anche al trasporto

dei disabili garantiti, su impegno del Comune, ogni 20 minuti

fino all’ingresso del nosocomio”.