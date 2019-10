Presentato a Milano il “Fastweb Grand Prix di Ginnastica – Trofeo 150 anni”

Presentata a Palazzo Marino la kermesse dedicata alle stelle della Ginnastica Ritmica, Artistica, Aerobica e Acrobatica in programma il 23 novembre all’Allianz Cloud

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2019 – Oggi, a Palazzo Marino, si è alzato ufficialmente il sipario sul “Fastweb Grand Prix di Ginnastica – Trofeo 150 anni”, in programma il 23 novembre nel nuovo Allianz Cloud di Milano. La kermesse dedicata le stelle della Ginnastica Ritmica, Artistica, Aerobica e Acrobatica presenterà un format innovativo: oltre al tradizionale Galà con le esibizioni degli atleti di tutte le discipline, vi sarà la sfida stellare del “Trofeo 150 anni” tra i campioni italiani come Marco Lodadio, vicecampione mondiale agli anelli, e i migliori ginnasti europei, tra i quali la belga Nina Derwael campionessa mondiale 2019 alle parallele asimmetriche.

La presentazione ufficiale della kermesse, ultima tappa delle celebrazioni dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), è avvenuta alla presenza di Roberta Guaineri, Assessore allo sport del Comune di Milano, Valter Peroni, Vice Presidente Vicario FGI, Luca Pacitto, Head of Communication Fastweb SpA, Oreste Perri, Presidente Comitato Regionale CONI Lombardia, Gianfranco Marzolla, Responsabile tecnico del Grand Prix, Oreste De Faveri, Presidente Comitato Regionale FGI Lombardia e Massimo Zanotto di SG Plus Ghiretti & Partners.

Roberta Guaineri: “Siamo onorati di ospitare il Fastweb Grand Prix e di festeggiare i 150 anni della FGI all’interno del nostro nuovo Allianz Cloud. Apprezzo la decisione di tornare a Milano con un format che unisce la tradizione e l’innovazione. Sarà uno spettacolo sportivo emozionante, un’occasione speciale per ammirare in pedana i migliori atleti italiani di questa disciplina”

Valter Peroni: “Il 2019 è un anno importante per la FGI, sia per i 150 anni festeggiati sia per la marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Quest’anno i nostri atleti ci hanno emozionato e fatto gioire e sono sicuro che le Nazionali di Ritmica, Aerobica, Acrobatica e Ritmica regaleranno spettacolo anche all’Allianz Cloud”

Luca Pacitto: “Fastweb crede fortemente nello sport e nei valori che rappresenta: sacrificio, passione, dedizione, tenacia fanno parte da sempre anche del nostro Dna. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di poter associare il nostro brand al Grand Prix e di essere a fianco delle Farfalle e delle eccellenze del panorama italiano ed europeo nell’ambito di una manifestazione che celebra la ginnastica e la sua straordinaria capacità di ispirare generazioni di giovani atleti e di prepararli anche ad affrontare le sfide della vita”

Il “Fastweb Grand Prix di Ginnastica – Trofeo 150 anni” vedrà tra i protagonisti gli ormai “veterani” Alessia Maurelli, Capitana delle Farfalle della Ritmica arrivate terze ai recenti Mondiali di Baku, Ludovico Edalli, finalista all-around ai Mondiali tedeschi di quest’anno e qualificatosi per i Giochi del 2020 e Michela Castoldi e Davide Donati, la coppia di Aerobica due volte oro iridato e vincitrice degli European Games di Minsk 2019, che nel corso della conferenza stampa hanno mostrato tutta la loro felicità per il ritorno del Grand Prix nella “loro” Milano. Presente anche Desiree Carofiglio, vincitrice della medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali di Stoccarda con le “Fate” dell’Artistica, che il 23 novembre farà il suo esordio assoluto nella kermesse.

La marcia di avvicinamento all’evento dell’Allianz Cloud prevede una serie di attività sociali e di comunicazione tra i quali due incontri nelle scuole milanesi con i campioni FGI, l’happening del 15 novembre al “Fastweb Aero Gravity” e un ulteriore lancio all’interno della presentazione del Francobollo della FGI per 150 anni prevista al Salone d’Onore del CONI a Roma il 5 novembre.

Il Fastweb Grand Prix di Ginnastica è organizzato in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners S.r.l. e del Comitato Regionale FGI Lombardia e gode del supporto dell’Assessorato al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano.Oltre a Fastweb, Title sponsor del Grand Prix di Ginnastica, Tampax sarà main partner della kermesse oltre ai partner Freddy, Sigoa, Uliveto e Pastorelli, già partner di FGI. La Gazzetta dello Sport e RDS saranno invece media partner dell’evento.

Per partecipare all’imperdibile evento di Milano, è già attiva la prevendita dei biglietti sul circuito online www.ticketone.it. I ticket sono anche acquistabili anche presso i punti vendita Ticketone. Per qualsiasi informazione sulla manifestazione e per conoscere le agevolazioni per le società sportive è possibile inviare una mail a gpginnastica2019@gmail.com o chiamare lo 0521.531799.

Per restare aggiornati, seguite il Grand Prix di Ginnastica sulla Pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/GrandPrixDiGinnastica e sui profili Twitter (@GPginnastica) e Instagram (grandprixginnastica).

