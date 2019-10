PRODUZIONE SUINI, IN LOMBARDIA META’ DEL TOTALE NAZIONALE CON 4,3 MILIONI DI CAPI ALLEVATI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2019 – Regione Lombardia e’ leader nella

produzione suinicola nazionale. In Lombardia vengono allevati

4,3 milioni di suini, ossia la meta’ del totale nazionale.

Brescia e’ la prima provincia con 1,4 milioni di capi, seguita da

Mantova e Cremona. Sono i dati comunicati dall’assessore

regionale lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi nel corso degli

Stati Generali della suinicoltura che si sono svolti oggi alla

Fiera di Cremona.

“Poiche’ le Dop sono portabandiera del Made in Italy nel mondo –

ha sottolineato Rolfi – l’aggiornamento dei disciplinari e’

necessario per garantire ad allevatori e consumatori la qualita’

dei prodotti, che deve essere sempre tutelata, assicurando

trasparenza e tracciabilita’. In questi anni ci sono stati dei

problemi e in alcuni casi sono mancate. Quello che e’ successo –

ha continuato – non deve piu’ succedere, perche’ si e’ rischiato il

declassamento delle Dop mettendo a rischio tutto il settore”.

CONDIVIDERE SCELTE PROGRAMMATICHE E GOVERNO DELL’OFFERTA – “E’

necessario – ha proseguito l’assessore – il coinvolgimento degli

allevatori all’interno dei consorzi per condividere le scelte di

programmazione e governo dell’offerta in una logica di reale

filiera che oggi manca”.

Rolfi ha anche sollecitato il tema della separazione degli

impianti di stagionatura delle cosce Dop rispetto a quelle

smarchiate per evitare commistioni e creare quegli anticorpi

necessari a combattere le pratiche sleali che danneggiano

soprattutto i produttori.

SUI MERCATI INTERNAZIONALI VINCONO QUALITA’ E SICUREZZA – “Sui

mercati internazionali la competitivita’ e’ spietata e solo la

distintivita’, la qualita’ e la sicurezza alimentare dei nostri

prodotti possono garantire redditivita’ ai nostri imprenditori.

Il tema dell’internazionalizzazione – ha concluso l’assessore –

e’ fondamentale. L’apertura da parte della Cina alla carne di

maiale e’ una opportunita’ eccezionale. Dobbiamo sburocratizzare

il sistema per supportare le nostre aziende.”

I NUMERI – Il numero dei suini allevati nelle diverse province

lombarde e’ complessivamente di 4,3 milioni cosi’ suddivisi, che

rappresentano il 50% della produzione italiana:

Bergamo 299.995; Brescia 1.383.936; Como 2.212; Cremona 820.860;

Lecco 4.099; Lodi 360.000; Mantova 1.095.536; Monza e Brianza

3.485; Milano 72.370; Pavia 243.587; Sondrio 1.755; Varese 1.079

(dati Regione Lombardia).

Redazione