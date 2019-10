RIFIUTI, ASSESSORE CATTANEO: RAPPORTO ISTAT CERTIFICA LOMBARDIA LEADER IN RACCOLTA DIFFERENZIATA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2019 – “I dati Istat dimostrano come la

Lombardia sia all’avanguardia nella raccolta differenziata e il

quadro che emerge conferma un andamento positivo che e’ armai in

atto da diversi anni in Lombardia. La nostra Regione e’ un

esempio di sistema efficiente e capace di essere autosufficiente

rispetto alla gestione dei rifiuti prodotti, ha gia’ raggiunto

gli standard europei e rappresenta un esempio per tutto il

Paese”. Commenta cosi’ l’assessore all’Ambiente e Clima di

Regione Lombardia Raffaelle Cattaneo i dati del rapporto Istat

su ‘Raccolta differenziata dei rifiuti: comportamenti e

soddisfazione dei cittadini e politiche nelle citta” relativo

agli anni 2017-2018 e presentato oggi.

CRESCE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – “La produzione totale dei

rifiuti urbani (RU) in Regione Lombardia – spiega Cattaneo – nel

2017 e’ stata pari a 4.684.043 tonnellate, che rappresenta circa

il 15% del totale della produzione italiana”.

“La raccolta differenziata continua a crescere – prosegue – e i

dati dicono che, nel 2017, in Regione Lombardia sono state

raccolte in maniera differenziata 3.262.786 tonnellate di

rifiuti urbani, con un aumento di circa lo 0,4%o rispetto al

2016”.

SI DIFFERENZIA IL 70% – “La percentuale di raccolta

differenziata – sottolinea l’assessore – si attesta al 70%, in

continuo aumento. I rifiuti urbani avviati al recupero di

materia sono pari al 60,9% – spiega Cattaneo – mentre si ha un

conferimento in discarica del solo 0,5%”.

UNO STRUMENTO UTILE – “La raccolta differenziata – rimarca

l’assessore – e’ uno strumento utile per massimizzare il recupero

di materia”.

LOMBARDIA HA GETTATO BASI PER ECONOMIA CIRCOLARE – “In Lombardia

– ricorda Cattaneo – abbiamo posto le basi verso l’economia

circolare al fine di costruire un sistema in cui la materia

possa essere recuperata e riutilizzata nella misura massima

possibile”. “La Lombardia e’ stata un’eccellenza durante la

Rivoluzione industriale – conclude -, ora dobbiamo esserlo anche

nella nuova rivoluzione dell’economia circolare e dello sviluppo

sostenibile”.