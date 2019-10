Rozzano. Brasiliana trovata morta, un arresto

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 24 ottobre 2019 – Stamane, i Carabinieri della locale Tenenza, al termine di una articolata e complessa attività d’indagine, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dalla sezione Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di un italiano classe 1985, residente a Rozzano (MI) in via delle Ginestre n. 9, nullafacente, censurato, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Milano – “San vittore”, ritenuto responsabile dei reati di morte come conseguenza di altro delitto, spaccio di sostanza stupefacente e abbandono di persone incapaci.

Il 2 gennaio 2019, nel corso del pomeriggio, nelle scale del condominio “Aler” sito in Rozzano via Ginestre 9, un’inquilina rinveniva il corpo senza vita di Teixeira De Oliveira Viviane, nata in brasile il 26.02. 1975, residente a Milano.

Dall’ispezione cadaverica effettuata nell’immediatezza, non erano stati notati segni di violenza, sebbene la stessa fosse vestita in maniera approssimativa e sprovvista di alcuni capi d’abbigliamento.

Il successivo esame autoptico della salma disposto dall’autorità giudiziaria inquirente, consentiva di accertare il decesso per overdose, riconducibile ad un’acuta intossicazione da cocaina.

Gli immediati accertamenti, esperiti con l’analisi dei dati contenuti nel cellulare e sentite persone informate sui fatti, permettevano di appurare che la stessa avesse trascorso la nottata presso l’appartamento ubicato al 5° piano dello stesso condominio, occupato dall’indagato in atto sottoposto agli arresti domiciliari, con il quale intratteneva una relazione sentimentale.

I militari, mediante mirata attività tecnica, hanno delineato il quadro di gravità indiziaria a carico dell’indagato, stabilendo che la morte della donna è stata provocata dall’assunzione massiccia di sostanza del tipo cocaina, ceduta dal reo durante lo svolgimento di un lungo festino. Nell’ occasione la medesima, dopo essere stata colta da un improvviso malore, veniva abbandonata sulle scale condominiali e nessuno dei presenti attivava i soccorsi.

Ulteriore elemento probatorio raccolto nel corso delle investigazioni è rappresentato dall’arresto in flagranza operato nei confronti dell’uomo, circostanza in cui era stato trovato in possesso di gr. 73 di sostanza del tipo cocaina.

V. A.