SPRECO ALIMENTARE, IN ITALIA OGNI ANNO GETTATI 36 KG DI CIBO PRO CAPITE, LOMBARDIA IN CAMPO PER CONTRASTARE FENOMENO

L’ASSESSORE BOLOGNINI: SONO CIFRE DA DIMEZZARE ENTRO IL 2030

SERVONO BUONE PRASSI CONDIVISE PER SOSTENERE PROGETTI RECUPERO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2019 – In Italia ogni anno ciascuna famiglia

getta nella spazzatura cibo per 454 euro. A livello regionale la

Lombardia e’ al quarto posto nel Paese per spreco alimentare, con

384 euro per nucleo. Cifre importanti che, su base nazionale,

significano 36 kg di cibo buttato a testa. E’ partendo da dati

che Bayer Italia ha organizzato presso la propria sede di Milano

l’incontro ‘Conosciamoci meglio – Non si butta via niente. A

tavola senza sprechi’, in cui si e’ parlato anche dell’opera di

distribuzione del cibo ai poveri effettuata da numerosi enti non

profit. Al dibattito e’ intervenuto Stefano Bolognini, assessore

alle Politiche sociali, abitative e disabilita’ della Regione

Lombardia. “Ridurre lo spreco alimentare del 30% entro il 2025 e

del 50% entro il 2030 e’ un obiettivo raggiungibile – ha

sottolineato Bolognini -. Bisogna pensare a una ‘comunita’ di

pratiche’ che, attraverso la promozione di buone prassi, possa

creare valore aggiunto nella realizzazione di ogni progetto di

recupero e gestione delle eccedenze alimentari”.

GIA’ EROGATI FONDI PER 1,6 MILIONI DI EURO – Evitare di sprecare

cibo significa, anche, riuscire a darne a chi ne avrebbe bisogno

e non se lo puo’ permettere. Con il Piano d’azione 2017-2018 la

Regione ha messo a disposizione 1 milione e 600 mila euro per

finanziare 7 progetti di raccolta e distribuzione di derrate

alimentari a fini di solidarieta’ sociale. Ne sono stati

interessati piu’ di 290 mila persone, oltre 57mila famiglie. Sono

state raccolte circa 20mila tonnellate di cibo dalla grande

distribuzione, dalle piccole e medie imprese, da produttori

artigianali, dalla ristorazione organizzata e da raccolte

locali.

REGIONE IMPEGNATA PER SOSTENERE IL DIRITTO AL CIBO – L’assessore

ha ricordato gli interventi realizzati e sostenuti dalla Regione

Lombardia per il diritto al cibo, attraverso l’attuazione della

legge regionale 34/2015. “Un provvedimento – ha osservato – che

rappresenta la prosecuzione di un percorso iniziato nel 2006 con

la legge regionale 25/2006 per promuovere l’attivita’ di recupero

e distribuzione dei prodotti alimentari, ai fini di solidarieta’

sociale, avvalendosi di enti non profit. L’azione regionale per

il recupero e la donazione viene esercitata attraverso piani

d’azione biennali che danno attuazione alle leggi regionali e

agli obiettivi del Piano regionale di sviluppo della XI°

legislatura”.

2,55 MILIONI DI ERUO PER SOSTENERE DISTRIBUZIONE DERRATE – Il

Piano d’Azione contro la poverta’ alimentare per il biennio

2019-2020 individua i principali interventi integrati,

finalizzati a ridurre la percentuale dei soggetti che vivono in

condizioni di poverta’ o che sono a rischio di scivolamento in

stato di poverta’, a cui concorrono anche gli interventi per il

contrasto alla poverta’ alimentare. La dotazione finanziaria

iniziale di 2 milioni di euro e’ stata incrementata lo scorso

maggio con ulteriori 550 mila euro, in modo da finanziare tutti

i 10 progetti ammessi a contributo, finalizzati a sostenere e

sviluppare la realizzazione di un sistema radicato di raccolta e

distribuzione delle derrate alimentari. “Questo – ha ricordato

Bolognini – ha consentito di dare continuita’ a 5 progetti

realizzati nel primo piano di azione e di sostenerne 5 nuovi”.

I 10 PROGETTI FINANZIATI – I progetti sono realizzati da Enti

che presentano caratteristiche diverse, in relazione al loro

grado di copertura territoriale, alla loro esperienza e alla

loro modalita’ organizzativa:

– 2 enti di terzo livello, Banco Alimentare e Fondazione Caritas

Ambrosiana, che coprono, attraverso la loro rete distributiva,

l’intero territorio regionale;

– 2 Enti di secondo livello, Associazione Progetto Insieme di

Lodi e Organizzazione Maremosso di Brescia, che agiscono in un

ambito prioritariamente provinciale;

– 6 Enti di primo livello, MT25 di Bergamo, Tempo Libero di

Brescia, banco di Solidarieta’ di Como, Casa del Volontariato di

Monza, Progetto Arca di Milano, Associazione NonSoloPane di

Varese, che operano prioritariamente a livello locale, anche

contattando direttamente le persone in stato di bisogno.

RETE TRA GDO, MEDI E PICCOLI PRODUTTORI – In conclusione, ha

sottolineato l’assessore Bolognini “occorre strutturare,

diffondere e consolidare sul territorio lombardo un sistema

organizzato di incontro tra il settore food e persone, famiglie,

comunita’ locali in stato di poverta’, attraverso il recupero

delle eccedenze alimentari, interventi di formazione e

sensibilizzazione di contrasto allo spreco alimentare,

formazione, qualificazione e acquisizione di competenze dei

volontari, che rappresentano, come dimostrano anche i dati a

disposizione, un fattore fondamentale di sostenibilita'”.