5 accessori che non possono mancare nel bagno di un hotel

Milano, 25 ottobre 2019 – L’hotel è una struttura che ha un preciso scopo: accogliere al meglio i propri clienti e farli sentire come se fossero a casa propria se non addirittura meglio. Per tale ragione ogni dettaglio deve essere curato nei minimi dettagli, non solo dal punto di vista estetico ma anche funzionale. Il materasso del letto deve essere confortevole e di ottima qualità, gli interruttori devono essere collocati nei posti giusti e in camera l’ospite deve trovare tutto il comfort necessario.

La toilette: la stanza più importante in hotel

Una stanza che va curata in modo impeccabile è il bagno: sono molti i clienti che valutano un hotel proprio da questo ambiente, che quindi deve risultare perfetto sotto tutti i punti di vista. Allestire una toilette privata in hotel non è semplice perché si deve prestare attenzione a molti dettagli, ma ne vale sicuramente la pena. Se infatti il bagno è impeccabile, la soddisfazione degli ospiti sarà sicuramente maggiore e di conseguenza sarà più facile vederli tornare nella struttura.

I 5 accessori indispensabili nel bagno dell’hotel

Al di là degli arredi e della pulizia, che deve sempre essere accurata, nel bagno di un hotel non possono mai mancare gli accessori ed i prodotti indispensabili per il cliente, che deve trovare tutto il necessario per la propria igiene e per la cura del corpo. Se alcuni di questi sono facoltativi, altri non possono proprio mancare e sarebbe meglio che fossero di alta qualità. Vediamo quali.

#1 Prodotti per l’igiene

Nel bagno di un hotel non possono mancare tutti i prodotti per l’igiene del corpo e quindi il sapone per le mani, il bagnoschiuma, lo shampoo e via dicendo. L’ideale è scegliere formati piccoli e monodose in modo da poterli sostituire con facilità.

#2 Porta carta igienica

Il porta carta igienica è sicuramente fondamentale, ma negli hotel di alto livello solitamente viene utilizzato il dispenser, che è più igienico e si integra meglio con l’arredamento del bagno senza stonare. Anche se l’oggetto in sé è più costoso, vale la pena prendere in considerazione il dispenser perché alla lunga consente di risparmiare carta igienica ed evitare gli sprechi. Cosa che invece con il classico porta rotolo non è possibile.

#3 Portascopino

Anche se non è esattamente l’oggetto più elegante del mondo, lo scopino è indispensabile quindi non possiamo fare a meno di inserirlo nel bagno di una camera d’albergo. Fortunatamente in commercio si trovano soluzioni moderne ed esteticamente gradevoli: meglio optare per queste piuttosto che per il classico portascopino in plastica.

#4 Accessori per la cura e l’igiene

Così come i prodotti, anche gli accessori sono molto apprezzati dai clienti che arrivano in hotel, che sono sempre molto felici quando trovano tutto il necessario per qualsiasi esigenza. Rientrano negli accessori utili la spugnetta per lucidare le scarpe, la cuffia per la doccia, i cotton fioc per la pulizia delle orecchie e via dicendo. Piccoli dettagli che fanno una grande differenza.

#5 Asciugacapelli

Il phon è un accessorio che andrebbe sempre inserito nel bagno di un hotel, anche perché è sempre utile ma risulta complicato metterlo in valigia. Molte persone quindi evitano di portarlo con sé e per questo si augurano di trovarlo in albergo.

L. M.