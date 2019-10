ACQUE ITALO-SVIZZERE, MIGLIORA LA QUALITA’ DEI LAGHI MAGGIORE E CERESIO

CATTANEO: INTERVENTI MESSI IN ATTO HANNO PRODOTTO ESITI POSITIVI

ACCOLTA RICHIESTA LOMBARDA, PROSSIMA RIUNIONE A LUINO NEL 2020

( Zermatt/CH, 25 ottobre 2019 – L’assessore all’Ambiente e Clima di

Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha partecipato alla due

giorni di incontri della ‘Commissione internazionale per la

protezione delle acque italo-svizzere’ (Cipais) in qualita’ di

delegato per la Regione Lombardia.

All’incontro, cui ha partecipato l’assessore regionale

all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, erano presenti anche

rappresentati del Governo italiano (Ministero dell’ambiente e

della Salute), di quello Federale svizzero, e alcuni assessori

del Piemonte, dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni.

MIGLIORANO LAGO MAGGIORE E CERESIO – Prosegue il percorso di

miglioramento della qualita’ delle acque dei Laghi italo-svizzeri

in particolare Lago Maggiore e Lago Ceresio.

“Constato con favore che la situazione della qualita’ delle acque

del Lago Maggiore e del Lago Ceresio – ha detto Cattaneo –

continua a migliorare e che gli interventi messi in atto in

questi anni hanno prodotto risultati positivi”.

COLLABORAZIONE CON CONFEDERAZIONE ELVETTICA CONTINUA – “Il

lavoro in collaborazione con la Confederazione Elvetica

proseguira’ – ha proseguito l’assessore – anche con l’obiettivo

di rendere piu’ noti i risultati di queste indagini scientifiche

molto approfondite che da anni vengono condotte sui nostri laghi

e che ci restituiscono una situazione positiva. Sia sulla

qualita’ chimica sia su quella biologica e ambientale delle

acque, ma che sono ancora poco conosciute”.

PROSSIMA RIUNIONE A LUINO – Su proposta dell’assessore Cattaneo,

la prossima riunione si terra’ in Lombardia il 22 e 23 ottobre

2020 a Luino.

STUDIO SULLE SCHIUME DEL MAGGIORE E DEI LAGHI PREALPINI –

L’assessore Cattaneo ha, quindi, chiesto alla Commissione un

approfondimento sulle schiume che negli ultimi anni, in

particolare quest’estate, si sono diffuse sul Lago Maggiore e

anche sugli altri Laghi prealpini. “Realta’ che sono di origine

naturale e non derivano dall’inquinamento – ha concluso Cattaneo

– ma che sono esteticamente fastidiose e suscitano

preoccupazioni. Sara’ quindi condotto uno studio – per

approfondirmene le cause e trovare soluzioni per poter

intervenire”.