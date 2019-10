BAREGGIO – IL SINDACO NEL DIRETTIVO ANCI LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2019 – Il sindaco di Bareggio Linda Colombo è stata eletta nel direttivo di Anci Lombardia durante il congresso regionale che si è tenuto sabato 12 ottobre. Colombo è anche tra i delegati al congresso nazionale di Arezzo, che si terrà a novembre, in rappresentanza dei Comuni dell’Ovest Milanese. “Ringrazio i colleghi per la fiducia – ha dichiarato il sindaco -. Sarò la voce di Bareggio e di tutto il Magentino, condividendone sfide e opportunità, all’interno di un’istituzione che è la “casa” dei Comuni della Regione e che opera per il loro sviluppo e la loro crescita”.

Redazione