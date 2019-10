L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI A VARSAVIA PER CELEBRARE I 1OO ANNI DELLA CONSACRAZIONE EPISCOPALE DI ACHILLE RATTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2019 – Lunedì 28 ottobre l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà a Varsavia per celebrare il centenario della consacrazione episcopale di Achille Ratti.

La Solenne Messa sarà presieduta nella cattedrale di san Giovanni Battista, alle ore 19.00 dall’Arcivescovo Metropolita il cardinale Kazimierz Nycz e dal nunzio apostolico, l’arcivescovo Salvatore Pennacchio.

Il prete ambrosiano, Achille Ratti, nato a Desio nel 1857, che diventerà prima Arcivescovo di Milano e poi papa con il nome di Pio XI, fu elevato al rango di arcivescovo da papa Benedetto XV all’età di 62 anni (il 28 ottobre 1919) dopo essere stato nominato nunzio apostolico in Polonia.

La sua profonda fede in Gesù, «pietra d’angolo per ogni costruzione ben ordinata», avviò una storia nuova per la Polonia e i suoi rapporti con la Santa Sede.

V.A.