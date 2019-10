MANTOVA. RAVE PARTY, DE CORATO: BENE FOGLI DI VIA A PARTECIPANTI RADUNO ABUSIVO

“DA QUESTORE OTTIMA SOLUZIONE PER CONTRASTO FESTE ILLEGALI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2019 – “Mantova adotta la linea dura contro i

rave party illegali, le feste in luoghi occupati abusivamente,

dove musica alta, droga e alcool la fanno da padroni”.

Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e

Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in merito

alla decisione del Questore di emettere 35 fogli di via dal

Comune di Serravalle Po (Mantova) nei confronti delle persone

denunciate e identificate al rave party che non potranno per un

periodo da uno a tre anni fare ritorno nel comune.

“La decisione del dottor Paolo Sartori, dal 1° settembre

Questore di Mantova, e’ sicuramente degna di un plauso. Questo –

continua l’assessore – e’ sicuramente un modo incisivo per

sconfiggere queste feste fuori dalla legalita’. A questi raduni

partecipano migliaia di ragazzi che, quasi sempre, sono certi di

farla franca. Forse da oggi, pero’, lo saranno un po’ meno”.

UNA MISURA CHE SI DEVE DIFFONDERE IN LOMBARDIA – “A Milano e

nell’hinterland, in passato, zone come il Parco Lambro, l’ex

provveditorato in via Ripamonti, la Stazione Centrale, Cassina

de’ Pecchi e Cesano Boscone – ricorda De Corato – sono state

invase da raduni illegali simili a quello mantovano . Mi auguro

che in futuro questa misura possa essere adottata anche da altri

Questori”. “E’ infatti avvilente – conclude – vedere, i giorni

successivi ai raduni, filmati postati sui social media dove

puntualmente si sottolinea che nessuno e’ intervenuto per far

cessare la festa”.

Redazione