MILANO. WEEK END A PALAZZO LOMBARDIA: MOSTRA SALVATORE FIUME E VISITE AL BELVEDERE DEL 39ESIMO PIANO, INGRESSO GRATUITO

PRESIDENTE FONTANA: ‘ATELIER FIUME’ MERITA DI ESSERE VISITATO

ASSESSORE GALLI: CULTURA ELEMENTO CARDINE DELLA NOSTRA AZIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 ott0bre 2019 – Palazzo Lombardia propone anche per

questo week end un interessante programma, favorito – secondo le

previsioni – da un clima mite e soleggiato.

Ultimi giorni, fino a mercoledi’ 29 ottobre, nello ‘Spazio

Espositivo’ della Regione (via Galvani 27), per visitare la

mostra dedicata alla coppia di artisti Salvatore Fiume e sua

figlia Laura.

E domenica ci sara’ anche la possibilita’ di salire al Belvedere

del 39° piano (accessibile dalle ore 10 alle 18) per guardare

Milano e le montagne lombarde da un punto d’osservazione

privilegiato e unico (ingresso piazza Citta’ di Lombardia-N1).

PRESIDENTE FONTANA: MOSTRA INTERNAZIONALE – “La mostra ‘Atelier

Fiume’ – spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana – e’ un evento di respiro internazionale e merita davvero

di essere visitata. Cosi’ come invito tutti ad ammirare il

panorama mozzafiato che si puo’ ammirare dal nostro Belvedere”.

ASSESSORE CULTURA CENTRALE – “Potenziare l’offerta di cultura e

promuovere l’apertura ai cittadini – spiega l’assessore

all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli – rappresentano un

mandato da onorare, per rendere sempre piu’ fruibile l’immenso

patrimonio di questa grande regione. I cittadini potranno vivere

una domenica tra la bellezza artistica delle opere dei Fiume e

quella ambientale garantita dal Belvedere”.

LA MOSTRA – A piu’ di vent’anni dalla scomparsa di Salvatore

Fiume, l’esposizione ‘Atelier Fiume’ celebra un sodalizio

artistico e umano che li ha portati a lavorare e a sperimentare

nell’arte dal 1976 al 1997, nei grandi spazi di una ex-filanda a

Canzo, in Brianza, fra studi di pittura e laboratori di

ceramica, serigrafia e litografia.

LE OPERE – Le opere di Salvatore Fiume scelte per questa mostra

appartengono a un arco produttivo che va dal 1964 al 1996.

Quelle di Laura, invece, sono state realizzate dopo la scomparsa

del padre, fra il 2006 e il 2019, e celebrano il mondo del

design attraverso opere in ceramica e d’arredamento per interni

e collaborazioni con aziende prestigiose.

Le opere esposte sono un omaggio all’opera di tre grandi

architetti: Gio Ponti, Paola Navone e Philippe Starck.

La figura di Gio Ponti fu molto importante nella vita di

Salvatore Fiume e della sua famiglia perche’ fu lui a

commissionargli i dipinti per i transatlantici Giulio Cesare e

Andrea Doria negli anni ’50. Laura invece ha dedicato al grande

architetto cinque opere, ispirandosi agli elementi del suo

lavoro che piu’ l’hanno colpita

La mostra e’ a ingresso libero: domenica dalle ore 14 alle 18.

E’ possibile prenotare le visite guidate al numero telefonico

335.294628.