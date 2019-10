SARÀ MILANO A OSPITARE NEL 2020 IL PROSSIMO SUMMIT DEL “WORLD CITIES CULTURE FORUM”

L’annuncio è stato dato ieri a Lisbona, il World Cities Culture Summit si svolgerà a Milano dal 28 al 30 ottobre 2020

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2019 – L’annuncio è stato dato ieri, venerdì 25 ottobre, nella giornata conclusiva dei lavori del sesto WCCS (World Cities Culture Summit) che si è svolto nei giorni scorsi a Lisbona, dove si sono incontrati i leader e i più importanti esperti di cultura, provenienti da 38 città diverse, per condividere le loro esperienze e buone pratiche.

Milano è stata scelta per ospitare il Summit del prossimo anno, che si svolgerà dal 28 al 30 ottobre 2020, grazie alla sua multiculturalità, alla sua vivace attività culturale e al suo ruolo di città-guida per tutti gli operatori della cultura. Sarà il nono World Cities Culture Summit, i precedenti si sono tenuti a Lisbona, San Francisco, Seoul, Mosca, Amsterdam, Istanbul e Londra.

“Ospitare il Summit culturale delle città del mondo 2020 è per Milano il più grande riconoscimento di un processo a lungo termine per consentire a Milano di diventare una capitale della cultura. Grazie alla spinta data da Expo 2015, Milano ha posto la cultura e la creatività al centro del suo sviluppo – dichiara l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. Durante il vertice Milano diventerà il fulcro di un dibattito politico sul ruolo chiave che la cultura può svolgere per affrontare le più grandi sfide del nostro tempo: cambiamenti climatici, inclusione sociale, forza lavoro creativa, rapporto tra centro e periferia nelle nostre città. Tutti questi problemi saranno affrontati dai leader delle città provenienti da tutto il mondo insieme a Milano il 28-30 ottobre 2020. Non vediamo davvero l’ora di ospitarli a Milano”.

Il Summit è uno delle principali eventi del “World Cities Culture Forum”, una rete di collaborazione tra le città più influenti dal punto di vista culturale del mondo, nata su iniziativa del Sindaco di Londra. I membri del Forum riconoscono l’impatto e l’importanza della cultura e della creatività e sono impegnati a porle al cuore della politica cittadina. The World Cities Culture Forum racchiude 38 città: Abu Dhabi, Amsterdam, Austin, Barcellona, Bogotà, Bruxelles, Buenos Aires, Chengdu, Dublino, Edimburgo Guangzhou, Helsinki, Hong Kong, Istanbul, Lagos, Lisbona, Londra, Los Angeles, Melbourne, Montreal, Mosca, Nanjing, New York, Oslo, Paris, Rome, Sao Paulo, San Francisco, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapore, Stoccolma, Sydney, Taipei, Tokyo, Toronto, Vienna, Varsavia e Zurigo.

Justine Simons OBE, assessore alla Cultura e all’Industria Creativa e della Città di Londra e Presidente del World Cities Culture Forum ha dichiarato: “Sono lieta che Milano sia la prossima ospite del nostro vertice sulla cultura delle città del mondo. La cultura e la creatività sono fondamentali per il successo delle nostre città, poiché guidano le nostre economie, ispirano i giovani e trasformano la vita. Il vertice offre una grande opportunità per condividere le migliori pratiche in tutto il mondo e Milano sarà un host davvero stimolante per tutti noi”.

Ha affermato Paul Owens, co-fondatore di BOP Consulting e Direttore del World Cities Culture Forum: “La cultura e la creatività sono al centro dello sviluppo sociale ed economico di Milano. Le sue industrie creative e culturali sono all’avanguardia – con hub creativi dinamici in tutta la città. Il Summit sarà un’opportunità unica per le nostre città del mondo di imparare dall’esperienza di Milano, di condividere le proprie competenze e di favorire discussioni importanti sull’equità culturale e sulla qualità della vita di tutte le comunità della città”.