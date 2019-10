(mi-Lorenteggio.com) Calvignasco, 26 ottobre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.45, nella frazione di Bettola, in via Giuseppe Verdi, all’altezza del civico 27, per un investimento di un pedone, è giunto e atterrato l’elisoccorso proveniente da Milano insieme ad un’ambulanza della Croce Bianca e ai Carabinieri.

Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

V. A.