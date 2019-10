Cesano Boscone. Esce di strada e finisce nel fosso in via Muggiano, ferita 51enne

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone / Muggiano, 26 ottobre 2019 – Ieri sera, intorno alle ore 20.40, al confine tra Milano Muggiano e Cesano Boscone, tra la via Libertà e via Muggiano, all’altezza del ponte della Tangenziale ovest, una donna di 51 anni ha perso il controllo della propria utilitaria, urtando un palo e finendo in un fosso incastrandosi, tra le due sponde.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato la donna dall’abitacolo del veicolo, e l’hanno affidata al personale di un’ambulanza della Croce Rossa di Settimo Milanese, che hanno trasportato la donna in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Poco dopo, i Vigili del Fuoco, sono intervenuti lungo la Vecchia Vigevanese a Corsico, per un sinistro mortale: un uomo è morto carbonizzato nella sua vettura, dopo un incidente frontale.

V. A.