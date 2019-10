COLDIRETTI LOMBARDIA, ROLFI: BUON LAVORO A NUOVO DIRETTORE GENERALE, MARINA MONTEDORO

ASSESSORE RINGRAZIA GIOVANNI BENEDETTI PER QUANTO REALIZZATO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2019 – “La Lombardia ha davanti se’ delle sfide

impegnative in ambito agricolo e agroalimentare. Auguro buon

lavoro a Marina Montedoro, nuovo direttore regionale di

Coldiretti e ringrazio il direttore uscente Giovanni Benedetti

per quanto realizzato e per lo spirito collaborativo che ha

sempre dimostrato nei confronti della Regione Lombardia. Siamo

la prima regione agricola d’Italia e abbiamo la necessita’ di un

confronto anche tecnico con le associazioni per garantire ai

nostri agricoltori la giusta redditivita’ nell’ottica delle

richieste di mercato legate alla sostenibilita’ nella produzione

e alla corretta comunicazione”. Lo ha detto Fabio Rolfi,

assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della

Regione Lombardia in merito alla elezione del nuovo direttore di

Coldiretti Lombardia.