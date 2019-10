COLICO (LECCO). EX ‘COLLEGIO SACRO CUORE’ OSPITERA’ CAMPUS ISTITUTO ‘G. GALILEI’

(mi-lorenteggio.com) Colico – Lecco, 26 ottobre 2019 – “Oggi e’ senza dubbio un giorno

importante per Colico e per tutto il territorio lecchese, perche’

inauguriamo la nuova sede delle scuole primaria e secondaria,

luoghi importanti per la crescita educativa e sociale dei nostri

ragazzi. Sono contento di essere qui a portare la vicinanza e i

complimenti del presidente Attilio Fontana, dell’assessore a

Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli e di tutta la

Giunta regionale”. Lo ha detto il sottosegretario alla

Presidenza della Lombardia con delega ai Rapporti con il

Consiglio regionale Fabrizio Turba, alla cerimonia inaugurale

del nuovo plesso scolastico di Colico (LC).

REGIONE ATTENTA A NECESSITA’ NOSTRI TERRITORI – “Regione

Lombardia – ha detto ancora il sottosegretario – ha, ancora una

volta, convintamente fatto la sua importante parte, investendo

in questo progetto oltre 2.000.0000 di euro, a ulteriore

dimostrazione dell’attenzione alle necessita’ dei nostri

territori e della sensibilita’ per progetti che hanno anche

un’azione sociale notevole”.

NUOVO CAMPUS SCOLASTICO – I lavori hanno consentito la

ristrutturazione e rigenerazione dell’ex ‘Collegio Sacro Cuore’,

destinato ora a sede del nuovo campus scolastico dell’Istituto

Comprensivo Statale ‘Galileo Galilei’ di Colico, con riferimento

alla scuola primaria e a quella secondaria di primo grado.

BAMBINI DEVONO POTER GIOCARE E STUDIARE IN STRUTTURE SICURE –

“Vedere oggi tante famiglie, mamme e papa’ con i loro bimbi,

Istituzioni locali e regionali, autorita’ civili, religiose e

militari – ha detto ancora l’esponente della Giunta – e’ la piu’

bella dimostrazione di quanto fosse importante per Colico la

realizzazione di questo progetto. I nostri bambini meritano di

studiare e giocare in luoghi sicuri, attrezzati e riqualificati.

Allo stesso tempo i genitori devono poter stare tranquilli e non

preoccuparsi per le condizioni degli edifici in cui vivono i

loro figli”.

Redazione