CREMONA. INAUGURATA DA ROLFI ‘FESTA DEL SALAME’

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 26 ottobre 2019 – E’ stata inaugurata, questa mattina,

dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

della Regione Lombardia Fabio Rolfi, la ‘Festa del Salame’ di

Cremona.

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore regionale al

Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, il consigliere

regionale Matteo Pilloni, il sindaco della citta’ Gianluca

Galimberti.

ROLFI: SUPPORTO VERSO NUOVI MERCATI – “A noi interessa

sostenere, aiutare a crescere e conquistare nuovi mercati – ha

detto l’assessore Rolfi – e raccontare meglio le produzioni di

qualita’: la forza delle DOP, delle IGP delle produzioni tipiche

e dei circuiti di qualita’ e di quelle che a cascata riescono a

garantire una maggiore remunerazione della materia prima agli

agricoltori, che rafforzano la filiere rappresentano la forze

della istintivita’ della produzione agricola lombarda”.

FARE SQUADRA, DIFENDERE LA QUALITA’ – L’assessore Rolfi ha poi

invitato i produttori a fare squadra. “Crediamoci – ha

continuato l’assessore regionale – aumentiamo i numeri, perche’ e’

la certificazione di qualita’ quella che differenzia la

produzione agricola alimentare lombarda. Noi non vinciamo nel

mondo con una competitivita’ basata sui costi di produzione, che

da noi sono piu’ alti: e’ la qualita’, la distintivita’, il

contenuto di tradizione, di storia e di garanzie sulla filiera

che certificazione garantisce”.

“Chiedo al territorio di crederci – ha rimarcato Rolfi – di

fare gioco di squadra, perche’ abbiamo risorse straordinarie da

valorizzare. Noi poi aiutiamo la squadra a vincere”.

LA FORMULA DELLA ‘FESTA’ – La ‘Festa del Salame’, promossa dal

Consorzio di Tutela del Salame Cremona IGP fino a domenica 27

ottobre propone, nel centro storico della citta’, l’opportunita’

di assaggiare insaccati realizzati da produttori provenienti da

tutta Italia e anche dall’estero.

FORONI: TIPICITA’ FAVORISCE ATTRATTIVITA’ – La produzione tipica e’

anche un elemento di attrattivita’ turistica. L’assessore Foroni

ha sottolineato che “prodotti tipici come il salame, celebrato

oggi a Cremona, sono espressione di un ‘unicum’ tutto lombardo,

che ha sue particolari e interessanti declinazioni in ogni parte

della nostra regione, da Varzi a Mantova, da Bergamo a Brescia,

da Lecco alla Brianza, solo per citare alcune aree vocate. Se

poi aggiungiamo le eccellenze dei nostri formaggi, di cui Lodi e’

espressione, e le bellezze artistiche e architettoniche, il

nostro obiettivo e’ favorire link tra i territori in modo da

creare reti virtuose che incuriosiscano i turisti e li affascinino”.

Redazione