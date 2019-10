Giulia salva una vita donando il suo midollo

Milano, 26 ottobre 2019 – Ha 22 anni la studentessa campana Giulia, che ha donato il suo midollo osseo per salvare una vita. Storia di una ragazza coraggiosa e dal grande cuore che dal 2018 ha intrapreso il lungo percorso da donatrice.

Un lungo e difficile percorso fatto di numerose analisi hanno portato la giovane Giulia a salvare la vita di un paziente, donandogli il suo midollo osseo.

Giulia, solo 22 anni è un cuore immenso

La storia di grande generosità di Giulia, che a soli 22 anni ha deciso di aiutare il prossimo, ha dato speranza a tutti i pazienti e ha insegnato molto ai suoi coetanei. La sua città, Caserta è orgogliosa ed entusiasta di questa ragazza.

Come si può leggere anche dalle dichiarazioni riportate sull’articolo di The Social Post, della vicenda di Giulia ha parlato anche il Sindaco sul suo profilo personale di Facebook, sintetizzando il sentimento di gioia e orgoglio con queste parole: “Giulia, la nostra giovane concittadina risultata donatrice compatibile di midollo osseo utile alla cura delle malattie genetiche rare e di altre gravi patologie, (…) diventa la prima, coraggiosa ed avanzata testimone del grande cuore della nostra città“.

Il sogno più grande di Giulia, nonostante la sua giovane età, è quello di aiutare il prossimo. Proprio per inseguire questo sogno ha iniziato nel 20018 un lungo percorso per diventare donatrice. Lei stessa sui social ha spiegato bene questa sua scelta che è partita con l’iscrizione al registro nazionale donatori durante una campagna di sensibilizzazione a Caserta, indetta da Admo (Associazione donatori di midollo osseo).

A ottobre l’iscrizione e poi a maggio dell’anno successivo ci fu la svolta, Giulia venne chiamata dal policlinico di Napoli che le comunicava che era risultata compatibile con una paziente che richiedeva un operazione urgente, ma per motivi di privacy, Giulia non poteva avere più informazioni di queste.

La donazione di midollo osseo

Continua il suo racconto sui social, lungo il quale Giulia racconto ciò che è avvenuto dopo la chiamata da Napoli.

“È iniziato così il mio percorso: ho fatto più di 50 prelievi, esami di ogni tipo, ecografie, rx e ancora prelievi almeno una volta alla settimana.

Oggi, dopo un mese, ho effettuato l’espianto delle cellule staminali dalle creste iliache. Non è stato facile, ma tutte le mie preoccupazioni (e chi mi conosce sa che non sono mai poche) sono passate in secondo piano grazie a tutta l’équipe di medici che mi ha seguita dall’inizio alla fine“.

Ma nonostante tutto ciò lei non si è fermata e ha continuato questo difficile percorso, fatto di visite, prelievi e vari controlli, con molti sacrifici è arrivata a compiere il suo grande gesto.

Conclude il suo racconto con un messaggio toccante alla paziente che ha ricevuto una seconda opportunità grazie alla donazione di Giulia.

Queste le toccanti parole di augurio da parte di Giulia alla paziente: “Io non so chi tu sia, non so dove sei, non so come sono fatti i tuoi occhi, ma ti auguro tutto il meglio che possa offrirti questa “nuova vita”; ti auguro di vivere ogni tipo di emozione, che insieme a te vivrò anche io“.

L. M.