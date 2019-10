MOVE-IN, 5000 REGISTRAZIONI IN 20 GIORNI. DA BERGAMO E MILANO LE MAGGIORI ADESIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2019 – Prosegue l’adesione a Move-in, il progetto sperimentale che permette la circolazione nelle zone

soggette ai blocchi del traffico della Regione Lombardia anche

ai veicoli di vecchia immatricolazione. A venti giorni

dall’avvio, si sono gia’ registrati 4945 utenti e le blackbox

attive sono 2348. Per quanti riguarda le auto private, il 90 per

cento delle adesioni e’ per veicoli Euro 3 diesel. Per i veicoli

commerciali invece, il 66 per cento e’ per i veicoli Euro 3

diesel.

DA BERGAMO E MILANO LE MAGGIORI RICHIESTE – Da una prima

indagine emerge che le richieste maggiori arrivano dalla

provincia di Bergamo (34 per cento), seguita da Milano (23 per

cento) e da Brescia (15 per cento). Per la maggior parte si

tratta di clienti privati, mentre circa il 13 per cento sono

societa’. Il maggior numero di richieste arriva da soggetti con

eta’ compresa tra i 50 e i 59 anni.

NOSTRI INTERVENTI INCONTRANO ESIGENZE REALI DEI CITTADINI –

“L’apprezzamento da parte dei cittadini – ha sottolineato

l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia

Raffaele Cattaneo – dimostra come questi interventi incontrino

veramente i reali bisogni di mobilita’ dei cittadini della nostra

regione, delle persone piu’ in difficolta’ che, in questo momento,

non sono in grado di sostituire l’auto, contribuendo allo stesso

tempo a migliorare la qualita’ dell’aria”.