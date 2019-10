PARCO DI MONZA. 35ENNE COLTO DA MALORE, SALVATO DAI CARABINIERI CON IL DEFIBRILLATORE

(mi-lorenteggio.com) Monza, 26 ottobre 2019 – La SOREU Metropolitana, alle ore 11.40 di oggi, ha ricevuto una ri richiesta di soccorso dal Parco di Monza per una persona in arresto cardiaco in via Cavriga. Gli astanti eseguono il massaggio cardiaco guidati dal personale della SOREU Metropolitana che nel frattempo attiva: un’ambulanza, automedica ed elisoccorso, giunto da Milano.

Si richiede anche l’intervento dei Carabinieri che hanno in dotazione il defibrillatore sulle pattuglie. Primi ad arrivare in posto sono i Carabinieri che applicano il defibrillatore, all’arrivo dei soccorritori il paziente stava già respirando autonomamente. L’ uomo di 35 anni, trasportato in codice rosso all’Ospedale san Gerardo.

V. A.