Piccoli Brividi per Halloween a CityLife Shopping District

(mi-lorenteggio.com) Milano 26 ottobre 2019 – Halloween è alle porte e CityLife Shopping District si prepara ad accogliere tutti i piccoli temerari che non vedono l’ora di affrontare in modo alternativo la notte più paurosa dell’anno, immergendosi in un’atmosfera da brividi a tema messicano.

Dal 30 ottobre al 3 novembre, il Piano 0 – Fashion di CityLife Shopping District sarà animato da iniziative completamente gratuite e senza prenotazione ideate su misura per questa ricorrenza, rendendola un po’ meno spaventosa grazie alla rappresentazione messicana di una festa gioiosa e colorata.

A partire dalle ore 12, i bambini potranno scegliere di trasformarsi nei personaggi delle più celebri illustrazioni messicane grazie all’immancabile Truccabimbi, che consentirà di dare spazio alla fantasia per riprodurre le particolarità distintive dei Calaveras, ossia i teschi messicani ricchi di decori, fiori e i colori più sgargianti.

A partire dalle ore 16, avranno inizio i Laboratori a tema, uno dei quali prevede la personalizzazione di piccoli teschi 3D con decorazioni e colori. I bambini potranno adattare i modellini a disposizione con la loro visione personale di questa festa così caratteristica.

In contemporanea sarà inoltre organizzato un secondo laboratorio artistico legato all’usanza tradizionale del “Dolcetto o Scherzetto”: i bambini potranno creare delle bustine totalmente personalizzate, pronte da utilizzare la notte di Halloween per conservare il loro bottino ricco di caramelle e dolciumi deliziosi.

Per immortalare lo spirito di queste giornate verrà installata durante l’intero periodo una postazione per photo opportunity, un corner dove i bambini potranno farsi scattare delle foto completamente truccati, dopo aver preso le sembianze di piccoli teschi colorati ed essersi preparati al meglio per la notte di Halloween.

Si preannunciano giornate da paura anche CityLife Shopping District: il divertimento è assicurato!

Redazione