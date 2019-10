SICUREZZA, DE CORATO: BENE POLFER PER ARRESTI STAZIONE CENTRALE. ESTENDERE CONTROLLI ANCHE ALLE AREE ESTERNE

– Milano, 25 ott) “Ringrazio ancora una volta la Polfer,

ma e’ chiaro che il problema sicurezza riguarda anche e

soprattutto le aree intorno alle stazioni”. L’assessore

regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale,

Riccardo De Corato, commenta cosi’ gli arresti di effettuati

dalla Polizia ferroviaria in Stazione Centrale a Milano in

questi ultimi giorni.

DOTARE STAZIONI DEL SISTEMA SARI – “Adesso, oltre al degrado e

ai bivacchi – ha aggiunto De Corato – che caratterizzano la

stazione, ad accogliere i turisti ci sono un numero sempre

maggiore di delinquenti, non e’ certo un gran biglietto da visita

per Milano. Piazza duca d’Aosta, piazza IV novembre e piazza

Luigi di Savoia sono ormai enclave della malavita straniera. Gli

scali ferroviari non possono e non devono continuare ad essere

zona franca per delinquenti o sbandati. Sarebbe utile aumentare

i controlli e dotare gli scali ferroviari maggiormente

frequentati del sistema SARI (sistema automatico riconoscimento

immagini) col cui e’ possibile intercettare immediatamente gli

individui ricercati”.