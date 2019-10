34° Salone Franchising Milano si conferma l’appuntamento di riferimento per il mondo del retail

Tre giorni di eventi, oltre 60 convegni e workshop, meeting e incontri one-to-one per imprenditori e potenziali franchisee

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2019 – Si è chiusa ieri la 34a edizione del Salone Franchising Milano, la manifestazione organizzata da Fandango Club, agenzia di live communication, che si conferma anche quest’anno un punto di riferimento per il settore del franchising. Un ricchissimo programma per una tre giorni di eventi, dibattiti e formazione per un totale di oltre 60 tra convegni e workshop e oltre 100 relatori nelle aree della F-Talk, della F-School e del Ret@il Innovation Forum – powered by Jakala. Presso lo spazio F-4you si sono tenuti 144 incontri one-to-one con professionisti del settore a disposizione dei visitatori per consulenze in ambito business, finanza e counseling.

Grande successo anche sul fronte degli espositori, con il padiglione 3 di Fieramilanocity che ha ospitato oltre 200 insegne rappresentative del panorama del franchising, con un’offerta estremamente eterogenea che spazia dagli articoli e i servizi per la casa, le imprese e la cura della persona, all’abbigliamento, la ristorazione, il commercio e la distribuzione.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di questa 34a edizione del Salone Franchising Milano che ha richiamato a Fieramilanocity visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un pubblico estremamente trasversale per età, interessi e possibilità: dallo studente al neopensionato con un piccolo capitale da investire, all’imprenditore con potenziali di investimento più significativi, sino al semplice curioso che desidera iniziare una nuova avventura imprenditoriale, trasformando un sogno in business – dichiara Michele Budelli, CEO di Fandango Club, agenzia di live communication che organizza la manifestazione –. Abbiamo portato qui al Salone tutto il nostro know-how nell’organizzazione di grandi eventi, introducendo l’importanza della spettacolarizzazione in chiave esperienziale e della gamification per raccontare storie di eccellenze e modelli imprenditoriali vincenti che sappiano ispirare i visitatori”.

A raccontare con contenuti inediti e interviste esclusive questa tre giorni, Radio24, radio partner ufficiale, che ha presidiato l’evento con una postazione dedicata, ospitando le voci più autorevoli del Salone per un totale di 24 ore di trasmissioni radiofoniche.

“Con il Ret@il Innovation Forum, novità e appuntamento clou di questa edizione del Salone, abbiamo alzato l’attenzione sul settore del franchising per allargarlo a tutti i mondi collaterali che fanno l’insieme dell’universo del retail – prosegue Michele Budelli – A fianco a noi un partner tecnico molto importante, il gruppo Jakala, che ci ha aiutato a riempire di contenuti, novità e ospiti di altissimo livello il già fittissimo palinsesto di attività del Salone dedicato agli imprenditori del settore”.

Anche in questa edizione si è rinnovato l’appuntamento con il talent show Re.Start – Smart Up Your Business, giunto alla sua 3a edizione e ideato con lo scopo di valorizzare e premiare le migliori idee di business in ambito retail e franchising, che ha visto trionfare:

nella categoria Best Business Idea – WEBIDOO STORE

nella categoria Best Technology & Innovation – JOULE

nella categoria “Creative Idea” Special Prize by IED – ZEB PARK

“Il franchising è un settore in salute – spiega Antonio Fossati, Presidente Salone Franchising Milano – che è cresciuto del 5% gli ultimi anni, occupa 200 mila persone, con oltre 54 mila affiliati in Italia. I settori più in crescita sono il food, l’abbigliamento, ma anche i servizi per la persona e per le imprese dove le performance migliori si registrano nei settori di nicchia. È una scelta aziendale di grande successo che però va gestita con una mentalità imprenditoriale valutando molto bene anche gli aspetti economici e contrattuali. La mission del Salone è anche questa: fornire le competenze necessarie a chi si affaccia per la prima volta sul mercato del franchising”.

Redazione