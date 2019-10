BASIGLIO. CANE INSEGUE NUTRIA E SI INCASTRA NELLA SUA TANA, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 27 ottobre 2019 – Ore di apprensione in serata per Sam, un meticcio in visita con i suoi padroni a Basiglio. Il cagnolino, avvistata una nutria, si è sfilato dal guinzaglio e l’ha rincorsa fino all’interno della sua tana, rimanendo incastrato.

I Vigili del fuoco di Pieve Emanuele hanno lavorato oltre 2 ore alla luce delle fotoelettriche per liberarlo.

Il sindaco Lidia Reale ha attivato anche la Protezione civile del nucleo rozzanese convenzionato con Basiglio e la polizia locale, recandosi sul posto con l’assessore Daniela Gironi.

Dopo diversi tentativi e l’intervento di uno dei suoi padroni, il cagnolino è stato recuperato un po’ sporco e impaurito.

Sul posto anche il proprietario del terreno, che con la ruspa ha allargato il buco dove il piccolo Sam si era infilato.

“Ringrazio i Vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile – sottolinea il sindaco Lidia Reale – oltre al proprietario del terreno. Non è stato un intervento facile. L’importante è che la storia abbia avuto un lieto fine”.

V. A.