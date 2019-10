Incidente nella notte lungo la Valtidone S.S. 412 a Locate Triulzi, feriti

(mi-lorenteggio.com) Locate Triulzi, 27 ottobre 2019 – Poco dopo la mezzanotte di oggi, lungo la Strada Statale 412, nel territorio di Locate, per un incidente tra quattro veicoli, sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, 5 ambulanze e un’automedica, che hanno soccorso sei persone, tra le quali un bambino di 12 anni, che sono state trasportate negli ospedali di Melegnano, Rozzano e al San Paolo, tutti in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di San Donato per gestire il traffico e la viabilità.

V. A.