MILANO QUANTA BUONA LA PRIMA: 12-1 AL PIACENZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2019 – Comincia nel migliore dei modi il campionato del Milano Quanta, che davanti al folto pubblico accorso al Quanta Club supera per 12-1 il neo promosso Lepis Piacenza.

Milano apre le marcature con Lettera in avvio, Piacenza regge l’urto per gran parte del primo tempo, poi cede sotto i colpi in rapida successione di Barsanti e Bellini al sedicesimo minuto. E’ il break che avvia il festival del gol al quale si iscrivono quasi tutti i giocatori meneghini a roster. Ronco e Lettera arrotondano lo score del primo tempo (5-0). Nella ripresa a Ferrari risponde il piacentino Astolfi. Poi è ancora monologo rossoblu con le reti di Lettera, Comencini, Banchero, Ederle, Crivellari e in chiusura del giovanissimo Quartuccio: “Proprio all’ultimo secondo! – dice il quasi esordiente prodotto del vivaio – che emozione segnare in serie A. Stasera il coach ha dato spazio a me e a Gambin, continueremo a lavorare per riuscire un giorno a entrare stabilmente in prima squadra”.

(Foto Carola Semino)

Redazione