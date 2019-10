Perché comprare una lavatrice asciugatrice? Ecco i vantaggi

Milano, 27 ottobre 2019 – La lavatrice asciugatrice è un elettrodomestico dalle dimensioni di una comune lavatrice o anche di un’asciugatrice, in grado di coniugare in un unico prodotto due servizi ben distinti: lavare ed asciugare vestiti, tovaglie, biancheria, e tutto il bucato in generale.

Avere un bucato lavato e asciugato senza troppi sforzi e senza perdere molto tempo è un vantaggio di non poco conto.

Maggiori dettagli sul perché scegliere una lavatrice asciugatrice nel prosieguo dell’articolo, nel quale viene anche fatto un breve confronto sui pro e i contro rispetto ad un’asciugatrice singola.

Esempi sul perché conviene scegliere l’elettrodomestico che lava e asciuga

Immaginate la seguente situazione: dovete uscire di casa ma non avete un paio di jeans puliti da mettere. L’esempio è un po’ estremo, ma rende bene l’idea di cosa qui si vuole dire: grazie a questo elettrodomestico in grado di lavare e asciugare in poche ore, problemi del genere esisterebbero molto più di rado.

Un altro esempio può riguardare il fatto che il vostro accappatoio è sporco e maleodorante, volete farvi la doccia ma non potete proprio per questo motivo. Forse ne avete un altro di scorta, ma il caso vuole che sia ancora da lavare anch’esso. Ebbene, grazie all’elettrodomestico di cui qui parliamo, l’inconveniente può essere risolto nel giro di poche ore.

E che dire invece di quando avete una cena con ospiti a casa e la vostra tovaglia buona è macchiata e deve essere lavata? Ebbene: grazie ad un accessorio del genere avreste più possibilità di rimediare all’inconveniente.

Pertanto, se siete orientati ad acquistare una nuova lavatrice, prendete invece in considerazione la possibilità di acquistare una lavatrice asciugatrice, ovvero un elettrodomestico con la stessa funzione ma che fa anche un qualcosa in più.

Elenco dei vantaggi di una lavatrice asciugatrice

Considerando anche quanto evidenziato nel paragrafo precedente, possiamo dire che un elettrodomestico che lava e asciuga allo stesso tempo conviene perché:

Lava e asciuga nel giro di qualche ora: permette di risparmiare tempo, ed è molto comodo in caso di emergenze.

Un solo elettrodomestico che fa due cose diverse occupa meno spazio rispetto all’avere in casa sia una lavatrice che un’asciugatrice.

Costa meno di una lavatrice e di un’asciugatrice comprate insieme.

Può anche essere usata solo come lavatrice, nel senso che non si è per forza costretti ad utilizzarla anche come asciugatrice quando si preferisce lasciare i panni ad asciugare al sole in estate per risparmiare sulle bollette.

Pro e contro rispetto ad un’asciugatrice

I vantaggi sopra descritti relativi all’elettrodomestico che si occupa sia lavare che di asciugare, sono molto importanti, sebbene sia anche vero che un’asciugatrice (l’elettrodomestico che asciuga soltanto) abbia solitamente una capacità di carico maggiore, e che spesso asciughi il bucato in modo più rapido.

Pertanto, la lavatrice asciugatrice può andare bene nel caso di poco spazio in casa e nel caso di persone single o coppie senza figli.

Il discorso è però diverso nel caso di famiglie con uno o più figli, in quanto i benefici di un’asciugatrice potrebbero risultare maggiori, giacché si risparmierebbe più tempo, e anche più denaro visto che si consumerebbe meno energia, dovendo effettuare meno cicli di asciugatura.

L. M.