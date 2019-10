54^ Fiera del Disco di ROCK PARADISE A RHO

Domenica 3 Novembre a RHO, C/O lo storico Club “Rock’n’Roll” situato in Via Magenta 77/7, l’Associazione Culturale Rock Paradise in collaborazione con Rock’n’Roll organizzerà la 54° Fiera del Disco.

Parteciperanno oltre 25 espositori con oltre 50 metri STIPATI DI MUSICA, MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD, gadget musicali.

+ INGRESSO GRATUITO

+ POTRAI SCAMBIARE i DISCHI e CD che non ascolti più con quelli che ti interessano

+ AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO

ORARIO: DALLE 10:00 ALLE 18:00