Bollate. Arriva il primo Campus di orientamento scolastico

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 28 ottobre 2019 – Al via la prima edizione del Campus dell’orientamento scolastico a supporto dei ragazzi e dei loro genitori nel delicato passaggio dalla scuola secondaria di primo grado (ex media) a quella di secondo grado (ex superiore). Il progetto è stato ideato dal Comune di Bollate, in stretta collaborazione con gli Istituti comprensivi del territorio.

L’iniziativa si terrà sabato 9 novembre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 alla scuola media Montale di via Verdi, 23 dove saranno allestiti stand espositivi e dove sarà possibile ricevere depliant sui vari indirizzi, ma soprattutto parlare direttamente con i docenti di oltre 30 istituti superiori di Milano e Provincia, che hanno aderito all’iniziativa.

L’appuntamento rappresenta una preziosa occasione per conoscere dalla viva voce degli Insegnanti le caratteristiche di ogni indirizzo scolastico e per vagliare, attraverso un contatto diretto e un confronto informato, le diverse tipologie di percorsi che spaziano dai licei di vari indirizzi agli istituti tecnici e professionali. Passeggiando di aula in aula, sarà possibile acquisire informazioni sui “Piani dell’Offerta Formativa” e conoscere dettagli precisi su orario, servizi ausiliari, opportunità educative ed aggregative, oltre alle materie di studio. Nel corso della giornata, inoltre, ci saranno eventi, rappresentazioni, filmati e altre testimonianze in grado di completare e arricchire la presentazione delle scuole che partecipano a questo primo Campus orientativo.

“Un’occasione da non perdere – dice l’Assessore alle Politiche educative Salvatore Leone – per esercitare con consapevolezza, responsabilità e serenità la scelta della futura scuola media superiore che, tra poche settimane, molte famiglie saranno chiamate ad effettuare. Il nostro auspicio è che questa prima edizione dell’Open day sull’orientamento sia destinata, nei prossimi anni, ad arricchirsi e articolarsi ulteriormente con nuovi contributi, una più vasta partecipazione di scuole e un’aggiornata e variegata rassegna di attività promozionali. A testimonianza della ricchezza, positività e vivacità del mondo scolastico intorno alla nostra Città”.

PER SAPERNE DI PIU’

Per rendere ancora più interessante la proposta e per fornire un servizio completo alle famiglie, bisognose di supporti per orientarsi tra le molte opportunità scolastiche offerte dal nostro territorio, nella serata di martedì 29 ottobre alle ore 18,00 si terrà, all’Auditorium S. Giovanni Bosco di Cascina del Sole (via Battisti, 14), un incontro con relatori esperti nelle tematiche dell’orientamento scolastico. Le famiglie sono invitate.

Redazione