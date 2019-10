FAMIGLIA, AL VIA UNA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI IN 4 ATS LOMBARDE

Milano, 28 ottobre 2019 – Luoghi innovativi e approcci variegati

volti ad allargare le opportunita’ e le modalita’ di accesso ai

servizi da parte delle famiglie in stato di bisogno.

E’ l’obiettivo della sperimentazione avviata dalla Giunta

regionale, con la delibera appena approvata, su proposta

dell’assessore alla Famiglia, Genitorialita’ e Pari opportunita’

Silvia Piani.

La delibera, in particolare, individua 4 Ats (Ats Insubria, Ats

Pavia, Ats Brianza e Ats Val Padana), con cui realizzare i

progetti sperimentali a sostegno della famiglia, in

collaborazione con Ambiti territoriali, Consultori pubblici o

privati accreditati e altri enti, per un periodo di 24 mesi. A

ciascuna delle Ats individuate viene assegnata una quota pari a

200.000 euro (per un totale di 800.000 euro).

“Il principale obiettivo – ha spiegato Piani – e’ di assicurare

alle famiglie un accesso facile e immediato alle principali

opportunita’ presenti sul territorio regionale a supporto. La

proposta progettuale che ogni Ats deve presentare alla Regione

Lombardia dovra’ tener contro delle caratteristiche delle

famiglie del territorio e delle altre risorse gia’ presenti a

livello locale e dovra’ essere definita tramite una

coprogettazione tra tutti gli attori che si occupano, a diverso

titolo, di sostegno alle famiglie”.

Redazione