LAGO SEBINO, COMITATO AQST VERIFICA STATO AVANZAMENTO PROGETTI, MODIFICHE E CRONOPROGRAMMA

ASSESSORE SERTORI: REGIONE SUPPORTA PROMOZIONE ATTRATTIVITA’ AREA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2019 – L’assessore agli Enti locali, Montagna,

Piccoli Comuni e Programmazione negoziata Massimo Sertori ha

presieduto, oggi, il Comitato di Coordinamento dell’Accordo

Quadro di Sviluppo territoriale per il rilancio, la

riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell’area

del Sebino, alla presenza dei sottoscrittori dell’Accordo.

ACCOLTE RICHIESTE COMUNI SU ALCUNE MODIFICHE – “Abbiamo

verificato lo stato di avanzamento delle proposte progettuali

inserite nell’Accordo – ha spiegato l’assessore Sertori -,

validando il cronoprogramma e il piano finanziario generale. Per

quanto riguarda la valutazione dello stato di avanzamento

complessivo dei progetti e del cronoprogramma, durante il

Comitato sono stati segnalati gli interventi piu’ rilevanti

portati a termine secondo le previsioni e abbiamo accolto le

richieste avanzate dai Comuni in merito ad alcune modifiche

progettuali”.

LE RISORSE – L’Accordo Quadro di Sviluppo territoriale (Aqst)

del Sebino prevede, attraverso una collaborazione sinergica

delle Amministrazioni interessate, di raggiungere l’obiettivo

strategico di incentivare l’attrattivita’ dell’area e promuoverne

il patrimonio mediante la realizzazione di 47 interventi

strategici, per un valore complessivo di quasi 23 milioni, di

cui 10 messi a disposizione da Regione Lombardia.

LO STATO DELL’ARTE: I PROGETTI ULTIMATI – In provincia di

Bergamo sono arrivati a conclusione i seguenti progetti:

– nel Comune di Sarnico la riqualificazione Lido Fontani, ossia

la creazione di un’area e strutture per sport acquatici;

– nel Comune di Solto Collina la realizzazione del Museo

all’aperto;

– nel Comune di Solto Collina il progetto di realizzazione di

una nuova banchina stradale e camminata turistica sulla SP n.77.

In provincia di Brescia sono terminati i lavori per il

parcheggio in localita’ Conche nel Comune di Sale Marasino.

I PROGETTI IN FASE CONCLUSIVA – In provincia di Bergamo e’ in

fase conclusiva, nel Comune di Castro, il progetto che prevede

la realizzazione del nuovo marciapiede a lato della strada

comunale via Rocca.

In provincia di Brescia, sono in fase conclusiva:

– nel Comune di Iseo, la riqualificazione del percorso

ciclopedonale e parte dei progetti di restauro e risanamento

conservativo ‘Iseo Medievale e Castello Oldofredi’;

– nel Comune di Sale Marasino, la realizzazione del nuovo

ingresso della biblioteca comunale, il cui collaudo e’ previsto

entro fine 2019;

– nel Comune di Pisogne ‘Mirad’Or spazio per l’arte

contemporanea e Belvedere’;

– continuano infine i lavori nel Comune di Monte Isola, inerenti

il progetto che prevede la realizzazione del collegamento

dell’acquedotto tra il Comune di Monte Isola e Sulzano con fine

lavori a settembre 2020.

PROSEGUE ANCHE LA PROMOZIONE TURISTICA – “Ringrazio tutti i

soggetti coinvolti per la collaborazione sinergica e per

l’impegno profuso nel perseguimento degli obiettivi – ha

concluso l’assessore Sertori -. Regione Lombardia continuera’ a

lavorare a fianco delle Province di Bergamo e di Brescia e dei

Comuni interessati, al fine di continuare con la promozione

turistica dell’area del Sebino, avvalendosi dell’importante

supporto di Explora”.