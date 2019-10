LOMBARDIA. APICOLTURA, ROLFI: 740.000 EURO PER SOSTENERE COMPARTO LOMBARDO

ASSESSORE: A CAUSA CAMBIAMENTO CLIMA PRODUZIONE IN CALO DEL 75%

“CHIESTO STATO CALAMITA’ 3 MESI FA, DAL GOVERNO NESSUNA RISPOSTA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2019 – La Giunta regionale lombarda ha

approvato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, il Piano annuale di

attuazione delle misure per migliorare la produzione e la

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Il Piano

individua le misure oggetto di sostegno finanziario nella

campagna 2019-2020, a seguito della disponibilita’ finanziaria

resa nota dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e

forestali, pari a 740.000 euro.

IN LOMBARDIA 12% PATRIMONIO APISTICO NAZIONALE – “La Lombardia –

ha detto Rolfi – ha il 12 per cento del patrimonio apistico

nazionale. Abbiamo circa 6.000 apicoltori attivi. Questo settore

ha subito danni enormi negli ultimi anni a causa dei cambiamenti

climatici. Vogliamo sostenere gli apicoltori lombardi e aiutare

un comparto che offre prodotti di alta qualita’ e fortemente

distintivi”.

TAVOLO UFFICIALE REGIONALE – Nei mesi scorsi la Regione

Lombardia ha istituito un tavolo ufficiale dedicato

all’apicoltura e alla produzione di miele e chiesto lo stato di

calamita’ al Governo italiano per la grave crisi del settore.

“A luglio abbiamo chiesto al Governo nazionale lo stato di

calamita’ – prosegue Rolfi -. La produzione di miele in Lombardia

quest’anno e’ diminuita del 75 per cento rispetto alla media, con

un sostanziale azzeramento della produzione in collina e in

montagna. Purtroppo da Roma non abbiamo ricevuto nemmeno una

lettera di risposta. I cambiamenti climatici e gli eventi

atmosferici stanno distruggendo il settore”.

IL PIANO ANNUALE – Il Piano annuale ha l’obiettivo di sostenere

la competitivita’ aziendale, migliorare la conoscenza e la

capacita’ imprenditoriale degli apicoltori e salvaguardare il

patrimonio apistico e la salute degli alveari. Con queste

risorse gli apicoltori lombardi potranno finanziare misure di

assistenza tecnica, acquisire attrezzature di protezione per

l’apiario, combattere la Varroasi e le patologie dell’alveare e

ammodernare macchine e attrezzature per l’apicoltura nomade.

