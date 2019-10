Milano. 11ª CONVENZIONE DELLE PERIFERIE: UNIVERSITA’, BORGHI E QUARTIERI, CULTURA

SONO I TEMI ALL’ESAME DEI TRE APPUNTAMENTI DI MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE, 6 E 13 NOVEMBRE 2019.

(mi-lorenteggio.com)Milano, 28 ottobre 2019 – “Università”, “Borghi e Quartieri”, “Cultura” al centro dell’attenzione dell’11ª Convenzione delle Periferie, nei tre appuntamenti di Mercoledì 30 ottobre, 6 e 13 novembre 2019), ai quali intervengono rappresentanti delle università, delle istituzioni, dell’associazionismo ed anche del corpo consolare

Si inizia Mercoledì 30 ottobre 2019 – ore 15 con “Le Università abitano la città” al Ciels Milano, istituto universitario insediatosi da qualche anno a Turro (Via Adelaide Bono Cairoli 34). Oltre 200mila studenti frequentano le Università e le Accademie milanesi, una ventina tra quelle più conosciute e quelle meno note. Sono 80mila gli studenti “fuori sede”, provenienti da altre regioni e nazioni, che vengono ad abitare Milano, ma come e a che prezzo? Poi, ci sono sperimentazioni di “didattica sul campo” ed altro ancora. «Siamo convinti che Università ed Accademie costituiscano un insieme di energie – evidenzia Walter Cherubini, portavoce di Consulta Periferie Milano, promotrice della Convenzione – che, se strutturato e conosciuto nelle sue varie articolazioni, per esempio l’arte e la musica, può dare un importante contributo alla nostra città e, in particolare, alle periferie».

Si prosegue Mercoledì 6 novembre 2019 – ore 15 con “PeriferiArt: Borghi e Quartieri da conoscere e vivere” in Confcommercio (Corso Venezia 47). Della nostra città, in generale, si conosce qualcosa del quartiere dove si abita o si lavora e i luoghi del centro. Come i turisti, forse anche meno. Così, restano in ombra monumenti ed architetture come la Certosa di Milano in Garegnano o l’Abbazia di Chiaravalle, solo per citarne alcuni. «Allora, mettendo a sistema la disponibilità di chi opera sul territorio – segnala Marco Balsamo, direttore di ScopriMilano – con “PeriferiArt” intendiamo costruire una proposta di dimensione cittadina, anche con valenza turistica, che non dimentichi nessuno, anzi dia visibilità agli oltre “100 Borghi e Quartieri della periferia milanese”».

Appuntamento conclusivo Mercoledì 13 novembre 2019 – ore 21 con “Cultura, la città inizia dalle Periferie” nella sala-teatro del borgo di Figino (Via F.lli Zanzottera 31). Milano, elogiata per l’impegno “nella riduzione delle distanze tra centro e periferia”, nel 2020 ospiterà il vertice mondiale della cultura. Una “periferia” dove la cultura certo non manca con 182 centri ed associazioni culturali, 108 teatri professionali o amatoriali, 51 biblioteche ed anche 73 cori amatoriali. Però, non c’è una consapevolezza diffusa ed una conoscenza puntuale delle presenze culturali. «Milano viaggia sui grandi eventi culturali – sottolinea Bruno Volpon, presidente dell’Associazione Cultuale Il Giuscano di Figino – ma fatica a sostenere chi “presidia” quotidianamate i quartieri della periferia: manca ancora un “sistema cittadino” che aiuti la comunicazione delle 300 iniziative culturali gratuite promosse ogni mese, mentre tutto è un po’ lasciato al “dai da te”». In sintesi, dalle parole ai fatti: strutturiamo un piano organizzativo.

Redazione