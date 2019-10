Milano. Incidente all’incrocio tra via Gozzoli e Parri, un ferito

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2019 – Un incidente tra due auto, intorno alle 19.00 di ieri sera 27 ottobre, ha visto impegnati i soccorritori ad assistere gli occupanti due vetture, che si sono scontrate tra l’incrocio di via Parri e via Gozzoli. Un ferito è stato trasportato al San Carlo in codice verde, mentre la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi al fine di garantire e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

L’arteria stradale interessata dal sinistro è molto trafficata e oggetto negli ultimi mesi di diversi sinistri stradali, soprattutto al confine con Cesano Boscone.

V. A.