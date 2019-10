STABILIMENTO CNH PREGNANA MILANESE. ASSESSORE LAVORO RIZZOLI SU VERTENZA AL MISE: CHIEDIAMO SOLUZIONI E GARANZIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2019 – “Mantenere il sito produttivo di

Pregnana Milanese e tutelare i livelli occupazionali: questa la

posizione di Regione Lombardia esplicitata oggi al Mise ai

vertici di CNH al Tavolo a cui hanno partecipato i vertici del

ministero dello sviluppo economico e i rappresentanti

sindacali”.

Lo ha detto l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di

Regione Lombardia Melania Rizzoli commentando gli esiti del

vertice che si e’ tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico

sulla vertenza relativa allo stabilimento CNH di Pregnana

Milanese.

SCONGIURIAMO LA CHIUSURA DEL SITO – “La storia dello

stabilimento di Pregnana e della presenza gruppo CNH in

Lombardia – ha proseguito – documenta la necessita’ di una

continuita’ produttiva e occupazionale, percio’ abbiamo chiesto un

esito diverso per il Piano industriale presentato, dando la

disponibilita’ ad una rapida verifica degli strumenti resi

disponibili da Regione Lombardia, per scongiurare la chiusura

del sito”

CANALE DIRETTO PER DIALOGO CON SINDACATI E PROPRIETA’ – “Sono

disponibile – ha rimarcato l’assessore Rizzoli – a incontrare

rapidamente i sindacati e i rappresentanti del gruppo, a seguito

delle prime interlocuzioni svolte con ciascuna delle parti in

questi giorni, anche coinvolgendo altri assessori regionali in

ragione delle specifiche deleghe, per lavorare su soluzioni nel

pieno sostegno di un proficuo confronto sindacale, che auspico

si possa svolgere nella comune ricerca di soluzioni industriali

e occupazionali.”

GOVERNO SIA PROTAGONISTA – “Chiediamo al Governo – ha concluso –

di essere attore protagonista sostenitore di soluzioni per

Pregnana, insieme a Regione e ai soggetti istituzionali e

sociali del territorio”.