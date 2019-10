ZELIG CABARET | PROGRAMMA NOVEMBRE DICEMBRE

NOVEMBRE 2019

SABATO 2 Novembre

OFF TOPIC – FUORI DAI LUOGHI COMUNI

per la prima volta live a Zelig la trasmissione radiofonica di Radio 24

Off Topic – Fuori dai luoghi comuni” è il format ideato da Riccardo Poli, Alessandro Longoni, Beppe Salmetti e Andrea Roccabella per Radio 24 che vuole sfatare o confermare, in tono leggero e scherzoso, i più famosi luoghi comuni, quelli che tutti prima o poi abbiamo usato nelle chiacchiere da bar o come riempitivo nel tragitto in ascensore con i vicini di casa. Con l’aiuto di

vip, esperti, commentatori e soprattutto attraverso la lente di ingrandimento della vox populi, scopriremo insieme se è vero che “Non ci sono più le mezze stagioni” o che “I cibi di una volta erano più sani”, se “L’uomo invecchiando migliora” e se “Non si inventa più niente”.

MERCOLEDÌ 6 Novembre

LABORATORIO ARTISTICO

conduce Davide Paniate

Anche il comico ha i suoi segreti!

Il Laboratorio artistico, appuntamento fisso a Zelig è l’occasione per scoprire come nascono i grandi personaggi del cabaret italiano, gli sketch più spassosi, i tormentoni più vincenti.

Per i comici il Laboratorio artistico Zelig è un luogo protetto dove poter lavorare “senza rete”, essere nello stesso tempo protagonisti e “cavie” delle proprie idee, provare il nuovo materiale che poco a poco diventa repertorio. Per il pubblico invece nessuna battuta collaudata, ma un’esperienza affascinante ed emozionante, perché può assistere a vere e proprie prime assolute. È il primo testimone che con risate, applausi e silenzi, segna il destino di tanti nuovi personaggi e tante nuove idee… Perché tutti, ma proprio tutti i cabarettisti prima o poi sono passati da Viale Monza, dalla “Casa del Grande…Zelig”, dove tutto è permesso, anche sbagliare.

GIOVEDÌ 6 – VENERDÌ 7 Novembre

MARTA e GIANLUCA

Innamoratissimo in preda ad uno spasimo

In questo spettacolo, Marta e Gianluca cercano di cogliere tutte le sfumature dell’amore dal rosa porcellino al rosso Barbera

Sarà una ricerca difficile che partirà dall’ Eden di Adamo ed Eva e arriverà al nuovo appartamento di Annie e Alvy una coppia alla ricerca di una casa in affitto che più che una casa sembra un cubo di Rubik …

Passeranno dal tavolino dello speed date dove conosceranno decine di single disperati e delusi si ritroveranno a recitere preghiere (ognuno la sua) in cui confessano l’inconfessabile, perché come tutti vorrebbero essere perfetti, ma non lo sono , vorrebbero diventare la donna e l’uomo ideale, ma non lo diventeranno o forse inaspettatamente, Gianluca De Angelis, concorrente del programma L’Uomo Ideale,

ci riuscirà ?…

E visto che non c’è amore senza sesso Marta e Gianluca, detti anche, Gustavo Precoce e Domenica Ladò, diventeranno impeccabili conduttori del primo e unico Tg Eros, il notiziario del sesso con improbabili inviati e eroticissimi protagonisti.

Si chiederanno quando e perché ci si innamora e forse alla fine vi daranno una risposta…

Unica scenografia un tavolino e due sedie per il resto è immaginazione.

SABATO 9 Novembre

BE COMEDY UK

A grande richiesta tornano a Zelig Cabaret con appuntamenti mensili i comici made in UK

Una serata di Stand-Up Comedy tutta in lingua inglese, con 5 fantastici comici e un presentatore!

Lo show si divide in due tempi e ciascun comedian avrà a disposizione 15 minuti sul palco.

Il format nasce a Londra da un’idea di Marco Di Pinto.

Cast della serata: Valeria Pusceddu Alessandro Cappai Filippo Spreafico

International special Guest: Stella Graham Imaan Nadchiti

MC Marco Di Pinto

MERCOLEDÌ 13 – GIOVEDÌ 14 Novembre

ZELIG TIME conducono Federico Basso e Davide Paniate

registrazione televisiva

Ripartono le registrazioni di ZELIG TIME in onda ogni lunedì su ZELIG TV – canale 63 (digitale terrestre)

Con la conduzione di Federico Basso e Davide Paniate si alterneranno sul nostro storico palco comici conosciuti, nuovi e nuovissimi.

In ogni puntata avrete modo di scoprire talenti e di rincontrare i vostri beniamini. Il palco su cui sono nati i fenomeni della comicità italiana, torna al suo compito più importante: scoperta e lancio dei nuovi talenti della comicità

A voi spetta il compito del giudizio e il piacere del divertimento

VENERDÌ 15 -SABATO 16 Novembre

CINEMALTEATRO

Spettacolari film teatralizzati in 20 minuti. Cinemalteatro è un format di intrattenimento teatrale a forte coinvolgimento del pubblico. Nessuno è al sicuro. Nemmeno nelle ultime file. Usiamo i mezzi del teatro per veicolare le storie dei grandi film, quelli che sono nell’immaginario di tutti; I film vengono ripercorsi dall’inizio alla fine, dal vivo. Per il pubblico che viene coinvolto: alzate bene la voce. Recitate tanto. Non preoccupatevi di sbagliare, di fare errori in scena. Non ci sono errori, quello che voi chiamate errore, gli altri lo chiamano divertimento! In ogni caso, non preoccupatevi: i nostri attori vi accompagneranno per tutta la durata dei film. Scena dopo scena. Ognuno dei film presentati ha una regia specifica e la modalità di coinvolgimento del pubblico varia da film a film. In nessun caso la vostra sicurezza sarà a rischio. È possibile entrare a spettacolo iniziato, o con il cellulare acceso: ciò attirerà notevolmente l’attenzione del team di Cinemalteatro e vi renderà immediatamente attori coinvolti nello spettacolo. Il nostro obiettivo è quello di divertire, di intrattenere.

idea, testi e regia: Loris Fabiani

con: Loris Fabiani, Michele Di Giacomo, Umberto Terruso

LUNEDÌ 18 – MARTEDÌ 19 Novembre

ZELIG TIME conducono Federico Basso e Davide Paniate

registrazione televisiva

Ripartono le registrazioni di ZELIG TIME in onda ogni lunedì su ZELIG TV – canale 63 (digitale terrestre)

Con la conduzione di Federico Basso e Davide Paniate si alterneranno sul nostro storico palco comici

conosciuti, nuovi e nuovissimi.

In ogni puntata avrete modo di scoprire talenti e di rincontrare i vostri beniamini. Il palco su cui sono nati i fenomeni della comicità italiana, torna al suo compito più importante: scoperta e lancio dei nuovi talenti della comicità

A voi spetta il compito del giudizio e il piacere del divertimento

MERCOLEDÌ 20 Novembre

LABORATORIO ARTISTICO

conduce Davide Paniate

Anche il comico ha i suoi segreti!

Il Laboratorio artistico, appuntamento fisso a Zelig è l’occasione per scoprire come nascono i grandi personaggi del cabaret italiano, gli sketch più spassosi, i tormentoni più vincenti.

Per i comici il Laboratorio artistico Zelig è un luogo protetto dove poter lavorare “senza rete”, essere nello stesso tempo protagonisti e “cavie” delle proprie idee, provare il nuovo materiale che poco a poco diventa repertorio. Per il pubblico invece nessuna battuta collaudata, ma un’esperienza affascinante ed emozionante, perché può assistere a vere e proprie prime assolute. È il primo testimone che con risate, applausi e silenzi, segna il destino di tanti nuovi personaggi e tante nuove idee… Perché tutti, ma proprio

tutti i cabarettisti prima o poi sono passati da Viale Monza, dalla “Casa del Grande…Zelig”, dove tutto è permesso, anche sbagliare.

GIOVEDÌ 21 Novembre

ITALIAN STAND UP

Registrazione televisiva

registrazione televisiva

La stand up comedy è un genere che sta prendendo piede in Italia, riempiendo i locali di tutto il paese con un pubblico sempre più numeroso e avido di monologhisti di stampo anglosassone.

Pochi ingredienti: un palco spoglio, un cono di luce, l’unico attrezzo di scena è un microfono. Il comico porta in scena se stesso, la sua vita di tutti giorni, il suo personale punto di vista, trascinando con il proprio monologo anche il pubblico più distratto.

Milano, da sempre città “comica”, fa da apripista a questo genere e Zelig Tv non poteva che cogliere al volo la nuova tendenza continuando nel suo ruolo di attenzione e accoglienza di tutto ciò che si muove nel mondo della comicità.

Al Cabaret in Viale Monza 140 vengono registrate le nuove puntate che andranno su Zelig TV, Canale 63 del digitale terrestre

Cast della serata Tiziano La Bella, Paul Genovese, Ivano Bisi

VENERDÌ 22 – SABATO 23 Novembre

GIOVANNI CACIOPPO

Vita da bar

In una grande città del Meridione si trovano a coabitare gli individui più disparati che hanno in comune un’unica cosa, il loro rapporto con il lavoro anzi… l’assenza di un rapporto col lavoro. In un’illustrazione del genere umano meridionale degna di una dissertazione scientifica da premio Nobel, il nostro eroe sviscera, attraverso congetture ed esperimenti, il soggetto in questione, ed alla fine di un discorso privo

di ogni dubbio, arriverà a dimostrare la seguente formula: Il meridionale non vuole lavorare! In questo spettacolo il pubblico è l’intimo interlocutore delle indiscrezioni di un personaggio che espone la condizione che gli appartiene, realtà per molti, alla quale l’unica soluzione per garantirsi un reddito è quella di metter su una banda, affidarsi alle più geniali menti criminali e farla capitanare dal più astuto di queste: Testa di Cane. Avventure assicurate..

LUNEDÌ 25- MARTEDÌ 26 Novembre

ZELIG TIME conducono Federico Basso e Davide Paniate

registrazione televisiva

Ripartono le registrazioni di ZELIG TIME in onda ogni lunedì su ZELIG TV – canale 63 (digitale terrestre)

Con la conduzione di Federico Basso e Davide Paniate si alterneranno sul nostro storico palco comici conosciuti, nuovi e nuovissimi.

In ogni puntata avrete modo di scoprire talenti e di rincontrare i vostri beniamini. Il palco su cui sono nati i fenomeni della comicità italiana, torna al suo compito più importante: scoperta e lancio dei nuovi talenti della comicità

A voi spetta il compito del giudizio e il piacere del divertimento

MERCOLEDÌ 27 Novembre

LABORATORIO ARTISTICO

conduce Davide Paniate

Anche il comico ha i suoi segreti!

Il Laboratorio artistico, appuntamento fisso a Zelig è l’occasione per scoprire come nascono i grandi personaggi del cabaret italiano, gli sketch più spassosi, i tormentoni più vincenti.

Per i comici il Laboratorio artistico Zelig è un luogo protetto dove poter lavorare “senza rete”, essere

nello stesso tempo protagonisti e “cavie” delle proprie idee, provare il nuovo materiale che poco a poco diventa repertorio. Per il pubblico invece nessuna battuta collaudata, ma un’esperienza affascinante ed emozionante, perché può assistere a vere e proprie prime assolute. È il primo testimone che con risate, applausi e silenzi, segna il destino di tanti nuovi personaggi e tante nuove idee… Perché tutti, ma proprio tutti i cabarettisti prima o poi sono passati da Viale Monza, dalla “Casa del Grande…Zelig”, dove tutto è permesso, anche sbagliare.

VENERDÌ 29 Novembre

LE SCEMETTE Sketch in the City

“Sketch in the City” appuntamento fisso del calendario di Zelig, una volta al mese le Scemette propongono il loro format arricchito di volta in volta da nuovi sketch comici sulla scia della migliore tradizione teatrale e mettono in scena in modo satirico, irriverente e politicamente scorretto, la vita quotidiana delle donne, giocando con stereotipi e cliché della società di oggi.

Sdrammatizzando e ironizzando sui piccoli, grandi, problemi di tutti i giorni, lo show dal ritmo frenetico aumenta di scena in scena il tasso ironico ed è impossibile non ridere fino alle lacrime.

Le Comiche Metropolitane (alias Le Scemette) sono Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Viviana Porro, Nadia Puma, Alessandra Sarno

SABATO 30 Novembre

SIMONETTA GUARINO e CINZIA MARSEGLIA

Simonetta Guarino : Il Gigio (alias il Maschio) attraverso lo sguardo di due donne molto diverse: la Dottoressa Melany, studiosa delle meraviglie della psiche e Gaia, icona della casalinghità più profonda.

Due punti di vista sul mistero misterioso del Pensiero Maschile.

Due profonde conoscitrici della relazione uomo-donna. Attraverso il suoi personaggi la Guarino si sdoppia e con il suo spettacolo monologo ci racconta la sua profonda conoscenza del maschio per antonomasia , il Gigio per l’appunto , fornendoci bislacchi suggerimenti su come nutrire il Gigio, come amarlo, come sopravvivergli, come renderlo inoffensivo ma soprattutto come farlo nostro per l’eternità.

Cinzia Marseglia è una comica pugliese, grintosa e talentuosa, se fosse un calciatore indosserebbe la maglia numero 10, quella sotto gli occhi di tutti del fantasista… Durante le sue performance improvvisa, incanta e “strattona” il pubblico come pochi sanno fare.

Direttamente dal palcoscenico di Zelig Tv Cinzia interpreta l’improbabile poetessa che frequenta imperdibili feste chic e incredibili amici vip svelandoci i retroscena delle loro vite. Perché lei conosce tutti e tutti conoscono lei !

DICEMBRE 2019

LUNEDÌ 2- MARTEDÌ 3 Dicembre

ZELIG TIME conducono Federico Basso e Davide Paniate

registrazione televisiva

Ripartono le registrazioni di ZELIG TIME in onda ogni lunedì su ZELIG TV – canale 63 (digitale terrestre)

Con la conduzione di Federico Basso e Davide Paniate si alterneranno sul nostro storico palco comici conosciuti, nuovi e nuovissimi.

In ogni puntata avrete modo di scoprire talenti e di rincontrare i vostri beniamini. Il palco su cui sono nati i fenomeni della comicità italiana, torna al suo compito più importante: scoperta e lancio dei nuovi talenti della comicità

A voi spetta il compito del giudizio e il piacere del divertimento

MERCOLEDÌ 4 Dicembre

LABORATORIO ARTISTICO

Conduce Davide Paniate

Anche il comico ha i suoi segreti!

Il Laboratorio artistico, appuntamento fisso del mercoledì a Zelig è l’occasione per scoprire come nascono i grandi personaggi del cabaret italiano, gli sketch più spassosi, i tormentoni più vincenti.

Per i comici il Laboratorio artistico Zelig è un luogo protetto dove poter lavorare “senza rete”, essere nello stesso tempo protagonisti e “cavie” delle proprie idee, provare il nuovo materiale che poco a poco diventa repertorio. Per il pubblico invece nessuna battuta collaudata, ma un’esperienza affascinante ed emozionante, perché può assistere a vere e proprie prime assolute. È il primo testimone che con risate, applausi e silenzi, segna il destino di tanti nuovi personaggi e tante nuove idee… Perché tutti, ma proprio tutti i cabarettisti prima o poi sono passati da Viale Monza, dalla “Casa del Grande…Zelig”, dove tutto è permesso, anche sbagliare.

GIOVEDÌ 5 Dicembre

GIANCARLO KALABRUGOVICH

Grande comico con una capacità inventiva straordinaria, unita ad ottime doti di imitatore e di rumorista, è riuscito a conquistarsi un gruppo di fans entusiasti che lo seguono con entusiasmo.

Da grande osservatore dei reali personaggi delle periferie, (viene da Bollate, hinterland di Milano), il “Kala” ci racconta di bocciature alla cresima, parenti calabresi, amici balordi con “alfettoni truccati, pensionati che piantonano lavori stradali, impennate davanti alla polizia” e via dicendo.Il suo personaggio più amato è “Pino dei palazzi”, uno “zarro” di periferia assolutamente esilarante nel suo essere ignorante, che chiede a tutti: “oh!!!…Ciai una sigareeettta!!!”.

Oltre a Pino sono degni di nota i racconti sull’oratorio dove Kalabrugovic è stato bocciato alla cresima.

VENERDÌ 6 E SABATO 7 Dicembre

TREJOLIE in Illogical Show

Uno spettacolo teatrale basato su una comicità surreale (a volte ispirata alla slapstick comedy, altre volte più vicinaallo humor inglese) fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che si mescolano tra loro, trascinando lo spettatore in un’atmosfera fatta di momenti musicali illogici, danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche che si avvicinano al mondo della clownerie. Il rapporto sempre conflittuale dei tre personaggi, che costituisce il principio fondante dello spettacolo, crea un fluido continuo di situazioni comiche e poetiche

Tomas Leardini, Marcello Mocchi, e Daniele Pitari sono un trio di attori diplomati all’accademia d’arte drammatica PaoloGrassi di Milano. Sviluppano, sin da subito, una grande intesa sul palco, condividendo

un’ironia che li unisce già durante la formazione accademica. Dopo il diploma, parallelamente ad un percorso individuale che li porta a recitare in diversi teatri italiani, i tre attori formano il gruppo Trejolie con il quale vincono l’edizione 2017 del talent show targato Sky “Italia’s got talent”. In seguito alla vittoria approfondiscono la loro ricerca artistica sulla comicità in teatro, in Tv e sul Web portando avanti progetti personali e diverse collaborazioni.

MERCOLEDÌ 11 Dicembre

LABORATORIO ARTISTICO

Conduce Davide Paniate

Anche il comico ha i suoi segreti!

Il Laboratorio artistico, appuntamento fisso del mercoledì a Zelig è l’occasione per scoprire come nascono i grandi personaggi del cabaret italiano, gli sketch più spassosi, i tormentoni più vincenti.

Per i comici il Laboratorio artistico Zelig è un luogo protetto dove poter lavorare “senza rete”, essere nello stesso tempo protagonisti e “cavie” delle proprie idee, provare il nuovo materiale che poco a poco diventa repertorio. Per il pubblico invece nessuna battuta collaudata, ma un’esperienza affascinante ed emozionante, perché può assistere a vere e proprie prime assolute. È il primo testimone che con risate, applausi e silenzi, segna il destino di tanti nuovi personaggi e tante nuove idee… Perché tutti, ma proprio tutti i cabarettisti prima o poi sono passati da Viale Monza, dalla “Casa del Grande…Zelig”, dove tutto è permesso, anche sbagliare.

VENERDÌ 13 Dicembre COMEDYFICIO

Il Comedyficio nasce con la voglia di valorizzare il nocciolo della comicità: la risata non nasce solo grazie al comico, bensì grazie allo scambio con le persone. Questo permette una complicità e un’alchimia che sfociano nella vera, inevitabile risata: quella che lascia i problemi lontani.

Lo spettacolo del Comedyficio è diviso in due parti: la prima è un vero laboratorio artigianale in cui artisti noti e meno noti salgono sul palco armati dei loro strumenti del mestiere per avvitare e piallare trovate comiche, e la seconda in cui tutti i comici si sfidano in giochi esilaranti e coinvolgenti!

Sul palco : Raffaele D’Ambrosio, Omar Fantini, Gigi Rock, Herbert Cioffi, Rubes Piccinelli, Fabio Di Dario, Omar Pirovano, Robin Scheller, Alberto Vitale, Silvio Cavallo.

SABATO 14 Dicembre

OFF TOPIC – FUORI DAI LUOGHI COMUNI

per la prima volta live a Zelig la trasmissione radiofonica di Radio 24

Off Topic – Fuori dai luoghi comuni” è il format ideato da Riccardo Poli, Alessandro Longoni, Beppe Salmetti e Andrea Roccabella per Radio 24 che vuole sfatare o confermare, in tono leggero e scherzoso, i più famosi luoghi comuni, quelli che tutti prima o poi abbiamo usato nelle chiacchiere da bar o come riempitivo nel tragitto in ascensore con i vicini di casa. Con l’aiuto di

vip, esperti, commentatori e soprattutto attraverso la lente di ingrandimento della vox populi, scopriremo insieme se è vero che “Non ci sono più le mezze stagioni” o che “I cibi di una volta erano più sani”, se “L’uomo invecchiando migliora” e se “Non si inventa più niente”.

VENERDÌ 20 DICEMBRE

LE SCEMETTE in Pacco di Natale

Spettacolo con risate assicurate, affidato a vere signore della comicità, che hanno all’attivo numerose partecipazioni a programmi tv e al cinema.

Si alterneranno sul palco personaggi, monologhi, canzoni e imitazioni, oltre agli sketch storici delle Scemette per un vero pacco regalo di Natale!

Le Comiche Metropolitane (alias Le Scemette) sono Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Viviana Porro, Nadia Puma, Alessandra Sarno

SABATO 21 Dicembre

BE COMEDY UK

A grande richiesta tornano a Zelig Cabaret con appuntamenti mensili i comici made in UK

Una serata di Stand-Up Comedy tutta in lingua inglese, con 5 fantastici comici e un presentatore!

Lo show si divide in due tempi e ciascun comedian avrà a disposizione 15 minuti sul palco.

Il format nasce a Londra da un’idea di Marco Di Pinto.

Cast della serata in via di definizione.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

INIZIO SPETTACOLO ore 21.00

ZELIG CABARET – Viale Monza 140 – 20127 Milano – www.areazelig.it –

Ingresso tavolo 15€ – tribuna 12€ / I prezzi indicati si intendono senza consumazione ed eventuale prevendita

Nelle serate di registrazione l’ingresso in sala è consentito ai maggiori di 16 anni