ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI, ASSESSORE BOLOGNINI: CON NUOVO METODO RISPOSTE RAPIDE E PUNTUALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2019 – “Con il nuovo regolamento, decisamente

piu’ snello, si vanno a individuare singolarmente le

disponibilita’ e ogni utente puo’ scegliere la tipologia di

alloggio. Questo e’ un grande vantaggio perche’ nel passato, dopo

anni di attesa, accadeva di vedersi assegnata una casa in una

zona o in un contesto che non corrispondeva al proprio bisogno.

Oggi, con il nuovo sistema e con la nuova graduatoria, tutto cio’

viene superato”.

Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Abitative e

Disabilita’ della Regione Lombardia, Stefano Bolognini,

intervenendo a proposito del regolamento regionale per

l’assegnazione delle case popolari.

“Le domande presentate – ha continuato l’assessore – sono

davvero numerose: solo su Milano abbiamo superato 3.000

richieste. Cio’ significa che il sistema funziona. In passato

c’erano persone in graduatoria da anni, che non hanno mai

ottenuto la casa popolare. E a volte neppure una risposta. Con

il nuovo metodo, in poco tempo, stimiamo un paio di mesi, una

persona viene a sapere se ha o meno l’abitazione”.

“Da quanto ci risulta, dunque, il sistema sta funzionando bene –

ha concluso l’assessore Bolognini – e l’alto numero di domande

che in queste settimane a Milano, come negli altri ambiti,

vengono presentate ci porta a considerare che quella intrapresa

sia la strada giusta”.

Redazione